Алексей Протас провёл третий матч в НХЛ

Алексей Протас не сумел продлить бомбардирскую серию в Национальной хоккейной лиге. Однако он был заметен в противостоянии с «Рейнджерс». Белорус выходил на лед во втором звене, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Его партнерами стали Том Уилсон и Пьер-Люк Дюбуа. Айс-тайм форварда «Вашингтона» составил 18 минут 32 секунды. За это время белорус нанес два броска в створ, допустил столько же потерь и завершил противостояние с показателем полезности 0. «Столичные» минимально обыграли «рейнджеров» – 1:0.

В трех матчах нынешнего сезона у старшего Протаса – 2+2. Легендарный Александр Овечкин по-прежнему не может забить. Но у него есть два ассиста.