Новости по тегу #Александр Беглов

Александр Турчин и мэр Санкт-Петербурга Александр Беглов заложили капсулу на месте строительства первого в Северной столице России Центра белорусской техники.
Документ был утвержден в рамках рабочей встречи председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
Губернатор не скрывает своего восхищения возможностями Беларуси.
Дорогой, которая ведет в будущее, является совместный проект верхних палат парламента – «Поезд Памяти».
Александр Лукашенко в Петербурге бывает не реже, чем в Москве. Город – один из центров политической жизни евразийской интеграции. С Александром Бегловым сложились весьма доверительные отношения, а между Минском и Петербургом налажены крепкие связи.
«Хотел вас поздравить с убедительной победой, вы действительно народный Президент, народ вас избрал».
Более чем 5-миллионный Санкт-Петербург – северная российская столица – для Минска регион флагманский. И это взаимно. Подтверждение тому – товарооборот в почти 2,5 миллиарда долларов по итогам минувшего года.
Александр Лукашенко провел встречу с губернатором российский северной столицы Александром Бегловым.
Состоялся визит премьер-министра Романа Головченко в северную столицу России. Здесь прошло заседание Совета делового сотрудничества. Стороны отметили положительную динамику двусторонних отношений.
«Мы активно работаем над расширением торгово-экономических связей».
С визитом в северной столице России находится премьер-министр Роман Головченко. По итогам восьми месяцев 2024 года товарооборот Беларуси и Санкт-Петербурга вырос более чем на 10 %.
Запланирована обширная деловая и культурная программа. Ключевым событием станет заседание Совета делового сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга, оно пройдет 25 октября.
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