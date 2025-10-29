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Новости по тегу #Александр Беглов

В Петербурге дали старт строительству Центра белорусской техники
29 октября 2025 14:09

В Петербурге дали старт строительству Центра белорусской техники

Минск и Санкт-Петербург подписали дорожную карту на 5 лет
15 июля 2025 17:35

Минск и Санкт-Петербург подписали дорожную карту на 5 лет

Встреча Лукашенко с губернатором Санкт-Петербурга – о чём говорили во Дворце Независимости?
14 июля 2025 18:06

Встреча Лукашенко с губернатором Санкт-Петербурга – о чём говорили во Дворце Независимости?

Кочанова о «Поезде Памяти»: сотрудничество молодёжи – залог будущего сотрудничества между странами
14 июля 2025 17:57

Кочанова о «Поезде Памяти»: сотрудничество молодёжи – залог будущего сотрудничества между странами

Лукашенко – Беглову: всегда вас поддерживал и буду поддерживать, вы для нас настоящий белорус!
14 июля 2025 17:52

Лукашенко – Беглову: всегда вас поддерживал и буду поддерживать, вы для нас настоящий белорус!

Беглов – Лукашенко: вы действительно народный Президент, вы не изменяете своим принципам
14 июля 2025 17:43

Беглов – Лукашенко: вы действительно народный Президент, вы не изменяете своим принципам

Александр Лукашенко: Санкт-Петербург для Беларуси – приоритет приоритетов
14 июля 2025 17:43

Александр Лукашенко: Санкт-Петербург для Беларуси – приоритет приоритетов

Беглов: база экономического сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга – это промышленная кооперация
14 июля 2025 13:31

Беглов: база экономического сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга – это промышленная кооперация

Нашу молочку раскупают здесь! Какие ещё товары идут на экспорт в Питер?
25 октября 2024 18:18

Нашу молочку раскупают здесь! Какие ещё товары идут на экспорт в Питер?

Беглов: Беларусь на первом месте среди всех стран СНГ по товарообороту с Санкт-Петербургом
25 октября 2024 18:15

Беглов: Беларусь на первом месте среди всех стран СНГ по товарообороту с Санкт-Петербургом

Товарооборот между Беларусью и Санкт-Петербургом достиг почти 3 млрд долларов
25 октября 2024 11:00

Товарооборот между Беларусью и Санкт-Петербургом достиг почти 3 млрд долларов

Дни Минска проходят в Санкт-Петербурге
24 октября 2024 21:30

Дни Минска проходят в Санкт-Петербурге