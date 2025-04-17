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Новости по тегу #Дмитрий Мезенцев

Мезенцев высоко оценил работу Союзного государства
17 апреля 2025 09:16

Мезенцев высоко оценил работу Союзного государства

Дмитрий Мезенцев больше не госсекретарь Союзного государства
17 апреля 2025 07:27

Дмитрий Мезенцев больше не госсекретарь Союзного государства

Мезенцев: реализация союзных программ – реальный фундамент интеграции и успешный тренд
02 апреля 2025 16:11

Мезенцев: реализация союзных программ – реальный фундамент интеграции и успешный тренд

Союзное государство продолжит оказывать гуманитарную помощь детям Донбасса
21 марта 2025 16:49

Союзное государство продолжит оказывать гуманитарную помощь детям Донбасса

Что можно увидеть, услышать и купить на Международной книжной выставке-ярмарке в Минске? Рассказываем
12 марта 2025 17:50

Что можно увидеть, услышать и купить на Международной книжной выставке-ярмарке в Минске? Рассказываем

Беларусь и Россия синхронизируют программы поддержки IT-компаний
06 марта 2025 18:28

Беларусь и Россия синхронизируют программы поддержки IT-компаний

В 2025-м ожидается запуск работы Медиакомпании Союзного государства
17 февраля 2025 17:29

В 2025-м ожидается запуск работы Медиакомпании Союзного государства

Бюджет Союзного государства исполнен на 99,7% – Дмитрий Мезенцев
06 февраля 2025 11:02

Бюджет Союзного государства исполнен на 99,7% – Дмитрий Мезенцев

К 25-летию Союзного государства в Большом театре показали легендарную оперу «Хованщина»
09 декабря 2024 06:50

К 25-летию Союзного государства в Большом театре показали легендарную оперу «Хованщина»

«Всё руководство России в Минске». Лукашенко обсудил повестку предстоящего заседания Высшего госсовета
05 декабря 2024 17:06

«Всё руководство России в Минске». Лукашенко обсудил повестку предстоящего заседания Высшего госсовета

Лукашенко – Мезенцеву: никакой бюрократической волокиты быть не должно
05 декабря 2024 10:38

Лукашенко – Мезенцеву: никакой бюрократической волокиты быть не должно

Беларусь и Россия планируют реализовать новые проекты в сфере медицины
18 ноября 2024 13:45

Беларусь и Россия планируют реализовать новые проекты в сфере медицины