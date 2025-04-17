Новости по тегу #Дмитрий Мезенцев

Сергей Глазьев сменит Дмитрия Мезенцева на посту государственного секретаря СГ.
Пост государственного секретаря Союзного государства России и Беларуси он занимал с 2021 года.
Экономика – главный двигатель интеграции.
Только на поддержку учреждений образования Донецкой и Луганской народных республик за последние несколько лет выделено 125 миллионов российских рублей.
В 2025-м главное событие книголюбов собрало свыше 500 экспонентов из двух десятков стран!
Как именно – обсуждали сегодня, 6 марта, на площадке Парка высоких технологий на встрече с представителями российской компании «Иннопрактика» при участии Посткома Союзного государства.
Решение об учреждении медиахолдинга Беларусь и Россия приняли в конце прошлого года. Предполагается, что в состав компании войдут четыре действующих СМИ: телеканал, печатные издания и редакция.
Это результат слаженной работы в сфере микроэлектроники, автомобилестроения, электроники, материаловедения – трех программ, касающихся обороны и безопасности Союзного государства. Всего же исполнено 78 союзных научных проектов на общую сумму свыше 60 миллиардов рублей.
В ближайшее время труппа планирует вернуться в нашу страну с новой постановкой.
Минск – в эпицентре большой политики.
В Союзном государстве уже сделано немало в обеспечении равных прав граждан Беларуси и России, но необходимо смелее идти дальше. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым.
Одна из новых программ «Союз-Биомембраны», которую начнут реализовывать уже в январе. Она предполагает разработку фармакологически активных соединений, технологий и методов для терапии онкологических, аутоиммунных, сердечно-сосудистых, инфекционных и нейродегенеративных заболеваний.
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