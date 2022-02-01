«Эти вопросы дали нам точку нового отсчёта». Посылы Президента в Послании анализирует Надежда Лазаревич

Новости Беларуси. В гостях программы «Постскриптум» Надежда Лазаревич, генеральный директор «Бобруйскагромаш», и Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Юлия Бешанова, СТВ:

Мы не могли обойти вниманием одно из самых важных политических событий года, так это точно. Сегодня будем обсуждать Послание, которое прозвучало от главы государства белорусскому народу и парламенту. Хотелось бы наш разговор начать с тех самых трех вопросов, которые Президент адресовал белорусскому обществу, в том числе и руководящим кадрам тоже. Как вам кажется, эти три вопроса для чего, о чем они говорят и о чем заставили задуматься? «Эти вопросы дали нам точку нового отсчета». О том, какие важные мысли Президент хотел донести в Послании

Надежда Лазаревич, генеральный директор «Бобруйскагромаш»:

Действительно, прямым участникам этого мероприятия, я могу сказать даже по себе, это дало возможность нам встрепенуться и перенести себя немножечко на другой формат. Действительно, готов ли ты отдать что-то большее, чем ты уже отдаешь в защиту своего суверенитета, своей семьи в том числе? Поэтому формат был новый, больше диалоговый. Мне показалось, что эти вопросы дали нам точку нового отсчета. Сейчас мы будем жить в рамках диалога, сейчас мы будем жить в первую очередь в вопросе о себе – что ты можешь сделать для того, чтобы в стране было то, что есть сейчас, либо немного больше? Юлия Бешанова:

Надежда, у вас под началом достаточно большой коллектив. Насколько люди готовы, насколько они осознают ответственность, которая заложена в новой Конституции? Люди готовы к изменениям в Конституции. Мы эти вопросы обсуждаем Надежда Лазаревич:

Вы знаете, люди готовы к изменениям в Конституции, мы действительно эти вопросы обсуждаем на диалоговых площадках и на предприятии, и в городе, и в области. Да, пришло время каких-то изменений. Читайте также: «Смотрел по телевизору, смотрел от и до. Выступление отличное». Мнения обычных белорусов о Послании Азаренок о Лукашенко: «Настолько мудрый, сильный. Он знает эту страну, как никто другой» Бегун: эта фраза «домой, на коленях, ползком» могла показаться оскорблением, но на самом деле это отеческий элемент Юлия Бешанова:

Та самая ответственность понятна? Надежда Лазаревич:

На предприятии она уже изначально есть, потому что мы ответственны за показатели, которые нам доводят: и объем производства, и экспорт. Каждый сотрудник на «Бобруйскагромаше» знает: если он будет хорошо работать, он будет получать своевременно и хорошо. Поэтому, конечно, у нас есть и обязательства, и результаты. Президент объяснил, что он на защите суверенитета страны. И мы тоже должны стоять на ее защите

Надежда Лазаревич:

Возвращаемся к тем вопросам, которые задал нам Александр Григорьевич: готовы ли мы получать те блага, работая, выполняя свои обязанности? Так вот, на предприятиях, мне кажется, на промышленных предприятиях крупных, да и в принципе у нас в стране очень много предприятий, которые за последний год очень хорошо наросли. Несмотря на все ограничения, очень хорошо нарастили в объеме производства, экспорта. И, конечно же, мы отвечаем уже на эти вопросы: да, мы готовы. Да, мы готовы идти на референдум, мы готовы проголосовать за ту Конституцию, которая сейчас вынесена на рассмотрение. Конечно же, те основные вопросы, которые сейчас увязаны и в Послании главы государства, они увязаны с измененной Конституцией. Он нам объяснил, почему и зачем это делается. Еще раз Александр Григорьевич объяснил нам всем четко, понятно, для чего это делается. Он рассказал простым маминым языком, чтобы уже каждый понял, что он на защите суверенитета страны, и мы должны стоять на защите нашей страны. А защита – это не только взять ружье и защищать границы государства, защита – это все: и отношение к работе, и отношение к семье, и отношение к своему долгу. Долгу по здравоохранению – смотреть за своим здоровьем, долгу получать соответствующее образование по своим знаниям и в дальнейшем, конечно, работать на предприятиях и выполнять качественно свою работу для того, чтобы у нас было развитие потом и экономики нашей страны, и экономики предприятий, ну и, конечно же, блага в семье. Депутат: выдвигаются прогнозы, что военные действия могут начаться чуть ли не после Олимпиады. Мы должны быть готовы к этому. Подробнее здесь. Юлия Бешанова:

Вы уже затронули тему санкций. Наша промышленность стала локомотивом развития в этом году в целом экономики. Темп роста производства 107 % за счет чего? При санкциях, внешнем давлении как удалось выстроить эту систему для того, чтобы не только не потерять, но и прирасти? Мы смогли не только удержать рынки сбыта, которые у нас были, но и нарастить

Надежда Лазаревич:

Самое главное, что нам дали возможность не останавливать наши предприятия во время пандемии. Конечно же, это сработало таким хорошим локомотивом, потому что очень многие европейские предприятия до сих пор не могут восстановить тот дисбаланс, который получился при тотальной остановке производств своих предприятий. Мы же производили и были всегда на рынке и актуальны в тот момент и в то время, когда необходима была техника, например, для сельского хозяйства или промышленности. У нас все было в наличии, поэтому мы смогли не только удержать те рынки сбыта, которые у нас были, но и нарастить. Та же Европа, как бы странно ни звучало, но мы тоже туда грузим. Юлия Бешанова:

То есть политика политикой, а экономика экономикой. Надежда Лазаревич:

Конечно. В европейских странах в основном все земли – это частный бизнес, и все понимают, что если ты не посадишь, не уберешь своевременно, не только тебе, но и стране нечего будет кушать. Александр Григорьевич тоже на это обращал внимание, что сейчас идет вопрос о максимальной утере природных ресурсов. Конечно же, сейчас не хватает продуктов питания. И мы смогли нарастить, и наше Министерство сельского хозяйства. Смотрите, как мы приросли в переработке, в отгрузке наших продуктов питания. Потому что мы остались на рабочих местах, мы работали. Мы смогли удержаться и не только удержаться, но и прирасти. Это первый вопрос, который помог нам нарастить такие объемы. «Не надо бояться нестандартных решений». Как призыв Президента Беларуси поможет в развитии экономики страны? Надежда Лазаревич:

Ну и второе, конечно же, то, что мы смогли быстро среагировать на ту внешнюю ситуацию, которая произошла. Наши руководители смогли быстро отреагировать, переориентироваться на те или иные рынки, получить международные сертификаты для реализации техники или продуктов питания. Поэтому тут сработала и коллективная ответственность в том числе, к чему и призывает Александр Григорьевич. На последнем собрании он призывал к тому, чтобы мы понимали, что мы делаем, и нести эту ответственность за принятые решения. Как он сказал: не надо бояться нестандартных решений. Нужно понимать, что ты потом за них должен ответить. Но принимать их надо тебе, руководителю, который приходит на тот или иной пост.

Юлия Бешанова:

Мы, анализируя Послание Президента, всегда говорим, что это своеобразный взгляд в будущее. Какие вы бы отметили, может быть, магистральные направления развития государства на ближайший год до следующего Послания? Надежда Лазаревич:

Мы как работали, так и будем работать с нашим стратегическим партнером Российской Федерацией. Мы будем защищать свои рубежи и интересы своей страны в первую очередь. Наверное, у нас идет такой посыл, что спрос идет с каждого. Мы должны понимать, что каждый важен и каждый должен принимать и выполнять поставленные перед ним задачи. Наверное, сейчас не на 100 %, а на 200 %. Потому что время достаточно тяжелое, волнительное, с учетом всех изменений, наших соседей, мы говорили, что там идут воинственные вбросы информации. Этот год будет еще более динамичный, чем прошлый. Мы должны принимать на себя меру ответственности и совместно с нашим правительством выполнять поставленные задачи. Александр Григорьевич как заботливый отец в первую очередь. Он им обозначил, что шанс вернуться есть

Надежда Лазаревич:

Мне кажется, Александр Григорьевич как заботливый отец в первую очередь. Он заботится о каждом из нас. Он поднял эту тему, что если кто-то сомневается и хочет вернуться на Родину… А такие же есть, и эти люди существуют и уже переживают, и не знают, как назад вернуться. Поэтому он им обозначил, что шанс есть вернуться. Мне кажется, это широкий жест такого человека, который немножко дальше смотрит, поэтому ничего там грубого не звучало, все там было очень четко и понятно. Мне кажется, наоборот, дана надежда людям, что они могут вернуться на свою Родину. Ведь Родину не выбирают. И как бы там ни было хорошо, все равно вернуться к себе домой, к своим корням очень важно. Я уверена, что большинство из них этого хочет уже. «Сколько потеряла страна, сколько у нас было убитых». Почему именно сейчас важно обсудить с молодежью события войны? У нас есть очень много общественных организаций, которые за последний год очень активно себя показали и проявили. Тот же БРСМ, Белорусский союз женщин, профсоюзы. Мне кажется, нужно сейчас больше переходить к делу. Да, мы об этом сказали, у нас поставлена задача, у нас есть цель – Год исторической памяти. Сейчас просто необходимо всем нашим общественным организациям ввести это в практическое преломление этого вопроса. БРСМ предложил строить музей в Хатыни. Своими руками. Замечательное предложение. Будет ли Всебелорусская молодёжная стройка в Хатыни? О перспективах идеи, высказанной на Послании читайте здесь.