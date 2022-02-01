Лукашенко: на постсоветском пространстве практически в каждую республику поставляем лифты

Новости Беларуси. Взаимовыгодное сотрудничество Минска и Санкт-Петербурга обсудили 1 февраля во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко встретился с российской делегацией во главе с губернатором Петербурга Александром Бегловым. На встречу пригласили госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева и недавно назначенного посла России в Беларуси Бориса Грызлова. Общение было насыщенным и душевным.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За 11 месяцев (вот у меня справка) прошлого года мы уже превзошли товарооборот 2020 года, и скорее всего, мы достигнем этих миллиарда 700 миллионов допандемийного уровня (подробности здесь). Приятно посмотреть на Питер сегодня. Я думаю, что будет еще лучше. И мы готовы в этом участвовать. Я знаю, что вы на экологию упор делаете. Абсолютно правильно, иначе быть не может на севере России. Современные автобусы на газомоторном топливе. Я знаю, что средней, большой вместимости автобусов около 900 мы до 1 июля 2022 года должны поставить. Знаю, что и Stadler зарекомендовал себя неплохо в России.

И метро в Питере. Мы готовы также предложить, можете посмотреть в нашем метро эти вагоны, эти поезда работают. Очень хорошие. Я считаю, что на постсоветском пространстве нет, наверное, таких по качеству и комфорту поездов, которые выпускает белорусско-швейцарское предприятие. Большущая проблема на постсоветском пространстве, мы видим это по нашему предприятию, – лифты. Многие лифты приходят в негодность с тех советских времен, их надо менять. Мы у себя очень большую программу наметили, реализуем, и на постсоветском пространстве практически в каждую республику поставляем эти лифты.

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