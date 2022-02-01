«Мы слушали, наблюдали – очень искреннее Послание». Что губернатор Питера сказал о выступлении Лукашенко?

Новости Беларуси. Взаимовыгодное сотрудничество Минска и Санкт-Петербурга обсудили 1 февраля во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко встретился с российской делегацией во главе с губернатором Петербурга Александром Бегловым. На встречу пригласили госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева и недавно назначенного посла России в Беларуси Бориса Грызлова. Общение было насыщенным и душевным.

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга (Россия):

Что меня очень впечатлило, и я делюсь со своими коллегами, да и с жителями – это, конечно, Послание Президента белорусскому народу и белорусскому парламенту. Знаете, мы слушали, наблюдали – очень искреннее Послание. И практически были ответы на все вопросы. Не было каких-то полутонов. Было сказано так, как оно есть на самом деле. Очень важные слова были сказаны о независимости. И то, что для меня лично и для, безусловно, конечно, моих коллег – это подход развития республики. Он эволюционный, а не революционный.

Читайте также:

Лукашенко: на постсоветском пространстве практически в каждую республику поставляем лифты

«Что греха таить, я тоже там покупаю эту продукцию». Президент рассказал россиянам, где лучше купить белорусские продукты

«Мать еще живую положили вместе с погибшими». Лукашенко рассказал о блокадных воспоминаниях Путина