«Что греха таить, я тоже там покупаю эту продукцию». Президент рассказал россиянам, где лучше купить белорусские продукты

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы сохранили государственные стандарты еще с тех пор, тут нас Чернобыль подтолкнул нас в свое время к этому. Поэтому у нас качественная продукция и наполнителей там практически нет. Особенно в мясо-молочной продукции, да и в других. У нас вы можете купить любые продукты. Хотите увериться в этом? Вот, Дмитрий [Мезенцев – прим. ред.] расскажет, куда можно пойти, на каком рынке обычно россияне приезжают. И он сам там был замечен всегда. Идет, покупает продукцию. Что греха таить, я тоже там покупаю эту продукцию иногда. Прямо на наших рынках. Да и в магазинах у нас качество очень приличное.

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