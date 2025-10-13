Прямой эфир

Илья Шиманович стал обладателем двух медалей этапа Кубка мира по плаванию

13 октября 2025 18:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Заключительный день первого в сезоне этапа Кубка мира по плаванию в США не принес белорусам медалей. На дорожки выходили двое наших спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Илья Шиманович боролся за пьедестал на дистанции 200 метров брассом. Секундомер он остановил на отметке 2 минуты 5 секунд и 54 сотые. Это только шестой результат. Анастасия Шкурдай на 200-метровке на спине стала седьмой. 

Тем не менее без наград мы не остались. Ранее лидер национальной команды был вице-чемпионом на «полтиннике» и обладателем бронзы на дистанции вдвое длиннее. Второй этап Кубка мира по плаванию на короткой воде 2025 года пройдет в американском Вестмонте с 17 по 19 октября.

# Плавание

Другие новости рубрики

Все новости
Александра Саснович не сумела выйти во второй круг турнира в Китае
13 октября 2025 18:28

Александра Саснович не сумела выйти во второй круг турнира в Китае

Арина Соболенко завершит год на первом месте мирового рейтинга
13 октября 2025 18:27

Арина Соболенко завершит год на первом месте мирового рейтинга

В хоккейной экстралиге «Лида» на домашней площадке обыграла «Металлург»
13 октября 2025 12:28

В хоккейной экстралиге «Лида» на домашней площадке обыграла «Металлург»