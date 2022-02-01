«Мне кусочек хотя бы. Я домой отнесу, детям покажу». Что Александр Лукашенко попросил у губернатора Петербурга?

Новости Беларуси. Взаимовыгодное сотрудничество Минска и Санкт-Петербурга обсудили 1 февраля во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко встретился с российской делегацией во главе с губернатором Петербурга Александром Бегловым. На встречу пригласили госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева и недавно назначенного посла России в Беларуси Бориса Грызлова. Общение было насыщенным и душевным.

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга (Россия):

Спасибо за теплые слова, за теплый прием. Особенно в этом просто великолепном Дворце. У нас было немножко времени, чтобы посмотреть, и он очень красивый. С такой белорусской тематикой. Привезли блокадный хлеб, который пекли в 1941 году. Если нет возражений, вам тоже передадим немножко этого хлеба.