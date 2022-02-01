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«Мне кусочек хотя бы. Я домой отнесу, детям покажу». Что Александр Лукашенко попросил у губернатора Петербурга?

01 февраля 2022 18:11
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Новости Беларуси. Взаимовыгодное сотрудничество Минска и Санкт-Петербурга обсудили 1 февраля во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко встретился с российской делегацией во главе с губернатором Петербурга Александром Бегловым. На встречу пригласили госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева и недавно назначенного посла России в Беларуси Бориса Грызлова. Общение было насыщенным и душевным.  

«Мне кусочек хотя бы. Я домой отнесу, детям покажу». Что Александр Лукашенко попросил у губернатора Петербурга?-1

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга (Россия):  
Спасибо за теплые слова, за теплый прием. Особенно в этом просто великолепном Дворце. У нас было немножко времени, чтобы посмотреть, и он очень красивый. С такой белорусской тематикой. Привезли блокадный хлеб, который пекли в 1941 году. Если нет возражений, вам тоже передадим немножко этого хлеба.  

«Мне кусочек хотя бы. Я домой отнесу, детям покажу». Что Александр Лукашенко попросил у губернатора Петербурга?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Только хотел сказать, мне кусочек хотя бы. Я домой отнесу, детям покажу.  
Да, кусочек хлеба. Там хорошая выставка. Также привезли несколько таких моментов, как сирена, которая была, и многое другое, которое, наверное, будет интересно. И мы оставим это в музее, чтобы осталось у вас тоже это в музее.  

Лукашенко: в последнюю войну больше всего пострадали Ленинград и Беларусь. Я как историк занимался этим, изучал. Подробности здесь.  

# Великая Отечественная война # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Борис Грызлов # Дмитрий Мезенцев # Александр Беглов # Фотофакт

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