В Беларуси открыты семь пунктов для голосования.
Пройденный путь подтверждает: наш союз базируется на глубоком взаимном уважении суверенитета и искреннем желании помогать друг другу. Впереди – новые горизонты в IT-сфере, науке и молодежной политике, которые сделают наше общее будущее еще более надежным.
Коллекция дает возможность увидеть войну «в лицо»: гостям демонстрируют более 100 редких архивных снимков, детально передающих атмосферу эпохи.
Как подчеркивает наш Президент, формат Союзного государства – уникальный для международных отношений. Он является локомотивом интеграции на территории всех бывших советских стран.
По традиции в этот апрельский праздничный вечер две столицы Союзного государства объединил творческий марафон.
«В том числе это и строительство Союзного государства. Свой первый визит Александр Григорьевич совершил в Российскую Федерацию, в Москву. А как по-другому?» – добавил Борис Грызлов.
Агрессивное меньшинство Запада фактически объявило войну Беларуси и России.
Основной день голосования в Беларуси пройдет 26 января. Досрочное голосование проходит в стране с 21 января.
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