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Новости по тегу #Борис Грызлов

Выборы в Госдуму: голосование в Беларуси проходит штатно – Грызлов
20 сентября 2026 11:11

Выборы в Госдуму: голосование в Беларуси проходит штатно – Грызлов

Союзное государство отмечает 30-летие стратегического партнерства
02 апреля 2026 07:04

Союзное государство отмечает 30-летие стратегического партнерства

Выставка «Спасение Европы» к 110-летию Нарочской операции открылась в Минске
19 марта 2026 06:18

Выставка «Спасение Европы» к 110-летию Нарочской операции открылась в Минске

Важная дата для Союзного государства – 12 июня отмечается День России
12 июня 2025 06:16

Важная дата для Союзного государства – 12 июня отмечается День России

«Наши народы уже привыкли к этому празднику». Борис Грызлов о Дне единения
02 апреля 2025 16:57

«Наши народы уже привыкли к этому празднику». Борис Грызлов о Дне единения

Грызлов: результат выборов говорит о том, что народ поддерживает курс белорусской власти
25 марта 2025 19:13

Грызлов: результат выборов говорит о том, что народ поддерживает курс белорусской власти

Глава ЦИК России посетит избирательные участки по проведению президентских выборов в Беларуси
24 января 2025 13:36

Глава ЦИК России посетит избирательные участки по проведению президентских выборов в Беларуси

Грызлов: Запад всегда проявляет нездоровый интерес к выборам в РФ и РБ
24 января 2025 09:37

Грызлов: Запад всегда проявляет нездоровый интерес к выборам в РФ и РБ

Беларусбанк внёс вклад в восстановление мемориала «Разгром» – памятник открыли в Смолевичском районе
21 июня 2024 18:12

Беларусбанк внёс вклад в восстановление мемориала «Разгром» – памятник открыли в Смолевичском районе

Мемориал «Разгром» открыли после реконструкции в Смолевичском районе
21 июня 2024 13:44

Мемориал «Разгром» открыли после реконструкции в Смолевичском районе

Грызлов: на фоне усиливающегося на Западе кризиса Союзное государство остаётся оплотом стабильности
11 июня 2024 06:49

Грызлов: на фоне усиливающегося на Западе кризиса Союзное государство остаётся оплотом стабильности

Во Дворце Республики состоялся концерт по случаю празднования Дня России
10 июня 2024 11:50

Во Дворце Республики состоялся концерт по случаю празднования Дня России