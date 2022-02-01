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«Мы с мамой пошли в баню. Возвращаемся, нашего дома нет. Разбомбили». О чём рассказали блокадники Ленинграда на выставке в музее ВОВ?

01 февраля 2022 14:26
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Новости Беларуси. Сразу после встречи у Президента делегация направилась в музей истории Великой отечественной войны. Там сегодня, 1 февраля, открылась экспозиция «Символы блокадного Ленинграда», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Мы с мамой пошли в баню. Возвращаемся, нашего дома нет. Разбомбили». О чём рассказали блокадники Ленинграда на выставке в музее ВОВ?-1

Героическая оборона города на Неве – один из самых выдающихся подвигов народа и армии в Великой Отечественной. Почти 900 дней Ленинград жил и боролся в блокадном кольце. И несмотря ни на какие трудности и лишения, город выстоял и победил. Сегодня блокадники со слезами на глазах вспоминают свое детство под грохот пулеметов и взрывы немецких авиабомб.  

«Мы с мамой пошли в баню. Возвращаемся, нашего дома нет. Разбомбили». О чём рассказали блокадники Ленинграда на выставке в музее ВОВ?-4

Валерий Нейман, блокадник Ленинграда:  
Я хорошо помню, когда был обстрел, и когда я сидел, у меня был плюшевый мишка. Во время взрыва авиабомбы рама со стеклом упала, ударилась о противоположную стенку, и все осколки на меня. Ну так как у меня был мишка, он все осколки принял на себя. Когда мама приехала, она ужаснулась. Говорит, как? А вот так. Второй эпизод тоже был интересный. Мы с мамой пошли в баню. Баня работала, кстати. Возвращаемся, нашего дома нет. Разбомбили.  

# Великая Отечественная война # общество # Валерий Нейман # Фотофакт

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