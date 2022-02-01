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Подлинный блокадный хлеб, детские вещи. В Минске в музее ВОВ открылась выставка «Символы блокадного Ленинграда»

01 февраля 2022 14:47
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Новости Беларуси. Сразу после встречи у Президента делегация направилась в музей истории Великой Отечественной войны. Там сегодня, 1 февраля, открылась экспозиция «Символы блокадного Ленинграда», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Мы с мамой пошли в баню. Возвращаемся, нашего дома нет. Разбомбили». О чем рассказали блокадники Ленинграда на выставке в музее ВОВ? – читайте здесь.  

Подлинный блокадный хлеб, детские вещи. В Минске в музее ВОВ открылась выставка «Символы блокадного Ленинграда»-1

В экспозиции – детские вещи, документы и другие предметы. Кстати, некоторые выставляются впервые. Представлены и материалы белорусов, сражавшихся на Ленинградском фронте и Балтийском флоте.  

Подлинный блокадный хлеб, детские вещи. В Минске в музее ВОВ открылась выставка «Символы блокадного Ленинграда»-4

Проект – совместная инициатива Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, Центрального государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга.   

Подлинный блокадный хлеб, детские вещи. В Минске в музее ВОВ открылась выставка «Символы блокадного Ленинграда»-7

Елена Лезик, директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда:  
Мы привезли 33 подлинных предмета и огромное количество документов в копиях, которые сегодня также могут увидеть посетители музея Отечественной войны. Среди самых ценных, конечно, блокадный хлеб. Подлинный блокадный хлеб, который сохранили жители нашего города с тех времен, со времен блокады. Это детские вещи, детская тема для нас очень болезненна. Очень большое внимание мы уделили духовной жизни в нашем городе.  

Подлинный блокадный хлеб, детские вещи. В Минске в музее ВОВ открылась выставка «Символы блокадного Ленинграда»-10

Игорь Петришенко, вице-премьер Беларуси:  
Для нас, для всех поколений, особенно живущих в настоящее время, очень важно помнить об этих знаменательных датах, уделять всяческое внимание ветеранам и помнить подвиг советского народа, наших людей, которые, действительно, ценой собственной жизни выстояли, выдержали и добыли эту победу.  

Экспозиция будет доступна для посетителей до 9 марта.  

# Великая Отечественная война # общество # Игорь Петришенко # Елена Лезик # Валерий Нейман # Фотофакт

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