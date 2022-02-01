Подлинный блокадный хлеб, детские вещи. В Минске в музее ВОВ открылась выставка «Символы блокадного Ленинграда»
Новости Беларуси. Сразу после встречи у Президента делегация направилась в музей истории Великой Отечественной войны. Там сегодня, 1 февраля, открылась экспозиция «Символы блокадного Ленинграда», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Мы с мамой пошли в баню. Возвращаемся, нашего дома нет. Разбомбили». О чем рассказали блокадники Ленинграда на выставке в музее ВОВ? – читайте здесь.
В экспозиции – детские вещи, документы и другие предметы. Кстати, некоторые выставляются впервые. Представлены и материалы белорусов, сражавшихся на Ленинградском фронте и Балтийском флоте.
Проект – совместная инициатива Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, Центрального государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга.
Елена Лезик, директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда:
Мы привезли 33 подлинных предмета и огромное количество документов в копиях, которые сегодня также могут увидеть посетители музея Отечественной войны. Среди самых ценных, конечно, блокадный хлеб. Подлинный блокадный хлеб, который сохранили жители нашего города с тех времен, со времен блокады. Это детские вещи, детская тема для нас очень болезненна. Очень большое внимание мы уделили духовной жизни в нашем городе.
Игорь Петришенко, вице-премьер Беларуси:
Для нас, для всех поколений, особенно живущих в настоящее время, очень важно помнить об этих знаменательных датах, уделять всяческое внимание ветеранам и помнить подвиг советского народа, наших людей, которые, действительно, ценой собственной жизни выстояли, выдержали и добыли эту победу.
Экспозиция будет доступна для посетителей до 9 марта.