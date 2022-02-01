Подлинный блокадный хлеб, детские вещи. В Минске в музее ВОВ открылась выставка «Символы блокадного Ленинграда»

Новости Беларуси. Сразу после встречи у Президента делегация направилась в музей истории Великой Отечественной войны. Там сегодня, 1 февраля, открылась экспозиция «Символы блокадного Ленинграда», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Мы с мамой пошли в баню. Возвращаемся, нашего дома нет. Разбомбили». О чем рассказали блокадники Ленинграда на выставке в музее ВОВ? – читайте здесь.

В экспозиции – детские вещи, документы и другие предметы. Кстати, некоторые выставляются впервые. Представлены и материалы белорусов, сражавшихся на Ленинградском фронте и Балтийском флоте.

Проект – совместная инициатива Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, Центрального государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга.

Елена Лезик, директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда:

Мы привезли 33 подлинных предмета и огромное количество документов в копиях, которые сегодня также могут увидеть посетители музея Отечественной войны. Среди самых ценных, конечно, блокадный хлеб. Подлинный блокадный хлеб, который сохранили жители нашего города с тех времен, со времен блокады. Это детские вещи, детская тема для нас очень болезненна. Очень большое внимание мы уделили духовной жизни в нашем городе.