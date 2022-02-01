«Мать ещё живую положили вместе с погибшими». Лукашенко рассказал о блокадных воспоминаниях Путина

Новости Беларуси. Взаимовыгодное сотрудничество Минска и Санкт-Петербурга обсудили 1 февраля во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко встретился с российской делегацией во главе с губернатором Петербурга Александром Бегловым. На встречу пригласили госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева и недавно назначенного посла России в Беларуси Бориса Грызлова. Общение было насыщенным и душевным.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Пример нынешнего президента России – это яркий пример, что творилось тогда. Мы часто обсуждаем этот момент, когда его отец пришел домой из госпиталя, а мать еще живую положили вместе с погибшими – дойдет, пока до кладбища довезем, она дойдет, погибнет. Выжили. Выжил отец, выжила мать. Таким образом, я ему говорю, появился и президент нынешней России. Жуткие вещи происходили.

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