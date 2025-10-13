Александра Саснович не сумела выйти во второй круг турнира в Китае

Недолгим получился путь у Александры Саснович по теннисному турниру категории 500 в китайском Нимбо. Белоруска завершила борьбу в первом круге основы. Дальше нашу спортсменку не пустила представительница Турции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Девушки провели на корте 2 часа 10 минут. Первый сет остался за нашей спортсменкой – 6:2. Но затем оппонентка инициативу перехватила – 7:5. В решающем отрезке вторая ракетка страны вела с брейком – 2:0, но вынуждена была капитулировать – 3:6. Саснович исполнила четыре эйса, дважды ошиблась на подаче и выиграла четыре из семи брейк-пойнтов. В основу землячка пробилась через квалификацию.