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Александра Саснович не сумела выйти во второй круг турнира в Китае

13 октября 2025 18:28
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Недолгим получился путь у Александры Саснович по теннисному турниру категории 500 в китайском Нимбо. Белоруска завершила борьбу в первом круге основы. Дальше нашу спортсменку не пустила представительница Турции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Девушки провели на корте 2 часа 10 минут. Первый сет остался за нашей спортсменкой – 6:2. Но затем оппонентка инициативу перехватила – 7:5. В решающем отрезке вторая ракетка страны вела с брейком – 2:0, но вынуждена была капитулировать – 3:6. Саснович исполнила четыре эйса, дважды ошиблась на подаче и выиграла четыре из семи брейк-пойнтов. В основу землячка пробилась через квалификацию.

# Теннис

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