Игорь Карпенко: представители российского ЦИК примут участие в наблюдении за референдумом

Новости Беларуси. В Беларуси завершается образование участков для голосования на референдуме по внесению изменений в Конституцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На данный момент сформированы 153 территориальные комиссии.

Как отметили в Центризбиркоме, конкурс был достаточно высоким – 12 человек на место. Однако не все политические партии воспользовались своим правом выдвигать представителей – всего лишь 7 из 15. Подготовка к референдуму идет в соответствии с утвержденным планом. Следующий этап – образование участковых комиссий. Он должен завершиться 6 февраля.

Игорь Карпенко, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов:

Со своей стороны в рамках принятого решения приглашать наблюдателей стран СНГ и ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) пригласили председателей ЦИК либо представителей ЦИК республик, которые входят в СНГ. Сегодня я прочитал, что российский ЦИК отреагировал, и было заявлено, что их представители примут участие в наблюдении за референдумом.

В Центризбиркоме заверили, что голосование пройдет с соблюдением профилактических мер. По словам Игоря Карпенко, продолжается тесная работа с Минздравом, сейчас утверждается порядок голосования граждан с COVID-19 на дому. Также глава Центризбиркома рассказал, что к охране общественного порядка в дни голосования привлекут добровольные дружины.