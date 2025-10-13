Год благоустройства – что успели сделать, что ещё в планах? Обсудили в ток-шоу

С какими результатами идем к завершению Года благоустройства? Почему порядок – дело не только государственное? Кто самый порядочный в Минской области и что в топе коммунальных чаяний белорусов? На площадке ток-шоу «По существу» вместе с экспертами поговорили о деле красоты, инициативах и дисциплине. Выйти на субботник – сложно? Вот как вовлекают население

Кирилл Казаков, СТВ:

У нас сейчас, например, в Минске, да и вообще во многих городах идет такой месяц, когда друг друга вызовут для того, чтобы посадить деревья, убрать. Такой месяц благоустройства. И опять же, в 2024 году я тут же говорил, что иногда человека вызвать на субботник сложно, потому что он говорит: я типа заплатил налоги. И как-то мы считали, что вот это все благоустройство по большому счету стоит намного меньше. Государство субсидирует. Вот как это разделение идет? Например, уборка подъезда стоит для человека рубль, для государства – столько-то. Как человеку объяснить, что мы во многом вкладываемся для того, чтобы они жили в красоте? Вот как это происходит? Это же ваша работа. Алена Сырова, СТВ:

Может быть, на примере каких-то цифр.

Андрей Ромашко, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

Очень-очень сложно объяснить вот эти вещи, потому что действительно, как вы уже отметили, граждане понимают, что они оплачивают и жилищно-коммунальные услуги. Человека не интересует, много это или мало. Есть стоимость, я плачу – значит, должны мне эту услугу оказывать. И, в принципе, наверное, граждане здесь и правы в определенной степени. И поэтому, вот в том числе через субботники, через организацию гражданских инициатив государство сегодня постепенно вовлекает граждан в проблемы содержания и благоустройства территорий. Как быстро приводят в порядок устаревшие теплосети?

Андрей Ромашко:

Есть плановые работы, есть работы внеплановые, к сожалению. И, к сожалению, бывают случаи, когда наступают неблагоприятные климатические условия и появляется техническая необходимость выполнять какие-то работы. Как правило, большинство работ производятся в плановом режиме, все сети испытываются в межотопительный период. Но не без эксцессов, бывают такие случаи, когда необходимо аварийное вмешательство. На то коммунальные службы и есть аварийные, чтобы в максимально короткие сроки устранять эти аварии. Алена Сырова:

Но на самом деле мы же понимаем, что те же самые трубы и коммуникации – это не что-то вечное. Все это нуждается в ремонте. На сегодня как по стране с этим обстоят дела? В каком темпе идем? Наверное, уже поизносились какие-то старые.

Андрей Ромашко:

Конечно, сети изнашиваются, они имеют определенный срок службы. И хочется отметить, что за последнее время реализация двух пятилетних программ «Комфортное жилье» и «Благоприятная среда», где были конкретно проинвентаризированы сети и доведены показатели в части замены вот этих вот сетей со сверхнормативным сроком, сегодня в стране значительная часть таких сетей переложена. Остались только небольшого диаметра и те сети, которые предполагаются по следующую пятилетку этот вопрос довести уже до завершения. Кирилл Казаков:

Заславль – он чем интересен? Город старинный, и вот рыночная площадь есть, и там такие здания, которые немного тебя окунают в такой антураж. И при этом вот «Дожинки» – такая современная мейнстримовая история, куда ни день. И я прекрасно понимаю, что с одной стороны, вам нужно каким-то образом соблюдать вот этот вот баланс старинного города, а с другой стороны, все-таки мы должны проводить «Дожинки» вот с теми современными вещами. Вот как ищете баланс вот в этой истории? Как город сделать красивым с точки зрения истории и уютным с точки зрения современности? Читайте также: Можно ли из леса забирать бурелом? Рассказали в Минлесхозе Как наказывают за сорванные с клумбы цветы или срубленное дерево? Ответил председатель Мингорсовета Скинулись подъездом на детскую площадку – в чём плюсы? Преимущества назвали в Мингорисполкоме Сохранили историю, осовременили город – как готовили Заславль к «Дожинкам»

Светлана Карташова, председатель Заславского горисполкома:

Все, что касается истории, исторического центра, максимально было сохранено. Особенно те здания, сооружения, храмы, которые интересны для туристов, интересны для наших граждан. Улочки, проезды, но оно было осовременено для удобства и граждан, и для удобства туриста, который приезжает. Поэтому мы подверглись небольшой критике и со стороны наших жителей, и со стороны гостей, что там снесли дома барачного типа. Но вы знаете, они уже тоже пережили себя, они не являлись исторической ценностью как таковой. Но на сегодня, когда все это завершилось и мы пришли к благоустройству, уже идет обратная реакция. Ой, оказывается, красиво, оказывается, правильно, что это делали. Оказывается, те места, которые были не задействованы в городской инфраструктуре, задействованы. У нас получился великолепный молодежный парк возле рыночной площади, возле у нас появились новые музейные объекты открытого типа. Это тоже как элемент привлечения, элемент прогулочной связи для наших жителей. Поэтому постарались это сделать. Но готовили, перед тем, как приступить к строительству, была же подготовлена концепция Заславля. Это было по плану. Угрин: с начала 2024 года уже проведено восстановление леса на площади более 24 тысяч га. Подробности Что такое КОТОС и как он работает?

Евгения Алексеева, заместитель председателя коллегиального органа территориального общественного самоуправления № 10 (КОТОС № 120):

Коллегиальный орган территориального общественного самоуправления. Если простыми словами, это те же старшие по домам, старосты подъездов, которых так раньше называли. Сейчас это компания неравнодушных жителей, которые хорошо знают закрепленную территорию, проживают на ней, знаем соседей, людей, то есть нам проще настраивать работу. Кирилл Казаков, СТВ:

Оно работает?

Евгения Алексеева:

Вы знаете, что последнее время очень много, если раньше КОТОС – это было как взаимодействие жителей с ЖКХ, как уже говорили, основные проблемы ЖКХ, то сейчас мы занимаемся настолько разнообразной работой, после выборов депутатов 2024 года создались ТОСы, сейчас это уже совсем другая структура. Кирилл Казаков:

Это что-то большее, чем КОТОС? Евгения Алексеева:

Да, это вышестоящее. В нашем ТОСе два КОТОСа, мы граничим разделение улиц Асаналиева на четные и нечетные, но мы все друг друга знаем между собой. Весело и взрослым, и детям. Как из субботников сделали целое шоу?