Лукашенко: в последнюю войну больше всего пострадали Ленинград и Беларусь. Я как историк занимался этим, изучал

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все мы, как никто другой, хорошо знаем, как бережно хранят и восстанавливают традиции и в Питере, и здесь в Беларуси истории Великой Отечественной войны (подробности здесь). По крайней мере, не мы инициаторы тех неприятных страниц, которые сегодня листают народы Восточной Европы и постсоветского пространства. В последнюю войну больше всего пострадали Ленинград и Беларусь. Больше всех. Я как историк занимался этим, изучал. И что очень важно, я делаю вывод и часто говорю об этом, но тоже предупреждаю, что не думай, что я льщу тебе. Ленинградцы (питерцы) и белорусы – вообще люди и ментально, и про внешне я уже не говорю, тут один в один. И ментально больше, чем кто-либо похожи. И я всегда преклоняюсь перед ленинградцами. Когда разруха была полная, у нас вообще страну стерли. Беларусь стерли с лица земли. Бедные, обездоленные, еле живые, не поев ничего – блокада была. Ленинградцы приехали к нам. От ученых до строителей, восстанавливали, прежде всего, Минск и Беларусь. Поэтому для меня Питер, я еще часто Ленинград называю – это наше, это белорусское.

Лукашенко: «Экономическое взаимодействие Беларуси и Питера восстанавливается, притом неплохими темпами». Читайте здесь.