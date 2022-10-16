Принял участие в нескольких крупных событиях и сделал ряд заявлений. Обзор поездок Президента по азиатскому региону

Новости Беларуси. После пандемии политический мир возвращается к общению в оффлайн формате, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Уже даже самые осторожные вышли на ковровые дорожки официальных саммитов. И на неделе сразу несколько крупных событий состоялись в нашем регионе – Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, саммиты СНГ и Россия-Азия. Для руководства силового блока страны это совещание в понедельник неожиданностью не стало, впрочем, как и прозвучавшая из уст главнокомандующего информация. Эти люди как никто знают реальное положение дел у наших рубежей и о замыслах тех, кто за ними находится. Чего не скажешь о большинстве белорусов, которые, да, привыкли к милитаризованной повестке, но нет, не готовы до конца верить в серьезность происходящего – наша жизнь не сильно-то изменилась. Потому такие заявления Александра Лукашенко мобилизуют даже самых расслабленных из наших соотечественников. Президент: нас предупредили об ударах по Беларуси, «мы сделаем так, что это будет Крымский мост – 2». Читайте здесь.

Игорь Мартынов, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это для того, чтобы все-таки видел коллективный Запад, что мы готовы защитить свою страну, свое государство. Посмотрите, ведь что сейчас происходит в Польше? Войска НАТО входят в Польшу, приходят воинские части США. Буквально недавно пришла информация, что на аэродромах приземлился бомбардировщик В-52 с 16 крылатыми ракетами на своем борту. Мы же не можем на это спокойно смотреть и реагировать. Потому что они усиливают свою группировку, свои вооруженные силы группировкой НАТО. С учетом полноты информации, которую главнокомандующий получает из разных источников, оценив серьезность ситуации, Александр Лукашенко поручил провести в Беларуси контртеррористические мероприятия. Лукашенко заявил, что в Польше, Литве и Украине готовят боевиков для терактов в Беларуси. Читайте также.

Приказ выполняют те, кому он отдан. А СМИ подогревают обстановку. Уже через несколько дней стали спекулировать о том, что в стране режим контртеррористической операции. Тут же выдавали пояснения, чем это грозит рядовым белорусам, хотя Комитет госбезопасности оперировал иными формулировками. В итоге за несколько часов раздули до такой степени, что в кулуарах саммита СНГ журналистов волновало только это. К счастью, Александр Лукашенко всегда открыт для прессы, не боится брать ответственность за слова и поступки. Президент Беларуси всегда готов. «Всё по плану». У Лукашенко спросили о режиме повышенной террористической опасности в Беларуси. В подтверждение этих слов кадры прибытия российских военных в Беларусь в субботу, 16 октября, утром.

Здравия желаю, товарищ подполковник! Николай Бузин: «У нас есть сильный лидер, и с ним разговаривают на всех уровнях. С ним сверяют повестку». Читайте здесь. Не было сомнений, что Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон найдут понимание по нерешенным вопросам. У нас их не так уж и много, в главном у Минска и Душанбе взгляды сходятся. Впрочем, и по личностным качествам определенно можно заметить сходство. Александр Лукашенко называет Эмомали Рахмона «несгибаемым», вспоминая факты из его биографии, которые, безусловно, вызывают чувство уважения. Как минимум.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Что касается нас, Эмомали Шарипович, мы всегда были и останемся надежными стратегическими партнерами. Подробности далее. К слову, с еще одним старшим товарищем, пользуясь возможностью, но уже в Казахстане встретился Александр Лукашенко. В домашней обстановке он провел встречу с Нурсултаном Назарбаевым. В ситуации, когда история повторяется, очень важно прислушиваться к мнению тех, кто опытнее. Если бы некоторые юные политики не пренебрегали этим, глядишь, и не вели бы мы сегодня речь о том, что мир на пороге ядерной войны, и вверенные им государства оставались бы цельными. Но это лишь в случае, если политики не играют в президентов, а реально что-то решают. Как раз такие и собрались в четверг, 13 октября, в Астане на Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Примечательно, что в составе организации 28 государств, но в итоге поучаствовали в форуме полсотни. Все лидеры сошлись в том, что наступает век Азии, и нужно делать соответствующие шаги. Борьба с наркотрафиком, терроризмом и построение новой мировой системы. О чём Путин говорил на саммите в Астане?

Очень рад, что сегодняшний саммит примет решение о преобразовании нашей конференции в международную организацию. Доволен этим.

Мы должны толерантно подходить к другим, преодолевая различия в идеологии и в социальных строях. Развивать общеазиатские ценности, наращивать межцивилизационный диалог во имя совместного процветания разнообразных культур на широком континенте Азия. Александр Лукашенко завершал своим выступлением череду заявлений глав других государств и так получилось, что в свойственной ему манере подытожил все сказанное наболевшее, назвал все события своими именами, без лишнего политеса. Если мы действительно заинтересованы в решении проблем, надо понимать, из-за чего они возникли.

Александр Лукашенко:

После развала Советского Союза так называемый коллективный Запад, опьяненный своей победой, потерял контроль, не справился с функциями глобального регулятора и гаранта стабильности. А в 2020 году зарубежные кураторы практически открыто управляли мятежом. Такой же сценарий ранее был апробирован в Украине. К чему все это привело – мы видим. Подробности. В кулуарах эту речь прозвали самой сильной. Впрочем, говорили там не только об этом. Президент Беларуси провел целый ряд бесед на ногах и получил не одно приглашение продолжить переговоры. Обратите внимание на список стран. Наталья Эйсмонт сообщила о встрече Президента Беларуси и председателя КНР.