Николай Бузин: «У нас есть сильный лидер, и с ним разговаривают на всех уровнях. С ним сверяют повестку»

Новости Беларуси. После пандемии политический мир возвращается к общению в оффлайн формате, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Уже даже самые осторожные вышли на ковровые дорожки официальных саммитов. И на неделе сразу несколько крупных событий состоялись в нашем регионе – Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, саммиты СНГ и Россия-Азия.

Но вернемся к началу недели. Во вторник, 11 октября, утром белорусский борт № 1 берет курс на Душанбе, где президент Таджикистана ждет с официальным визитом президента Беларуси. И это несмотря на то, что Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон виделись буквально пару дней назад на неформальном саммите в Петербурге. И ожидаемо встретились бы на полях форумов в Казахстане.

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:

Ведь перед тем, как переходить к глобальному, необходимо обсудить частные нюансы. И выработать единую повестку или подход к их реализации. Для этого глава государства сначала переговорил со своим, так скажем, визави, своим давним партнером и товарищем, которым является Рахмон. И после этого, оговорив общие подходы и найдя, на мой взгляд, определенные решения с общим, так скажем, решением, они уже пошли на общий саммит.

Николай Бузин:

В общем-то, сегодня выстраивается новая парадигма мира. То, что сформируется многополярный мир, не вызывает ни у кого сомнений, это реальность. Диалектика сегодня к этому подводит всех. И то, что найти свое место в этом мире именно четко, в какой-то мере, может, застолбить это место… Сегодня эти поездки и позволяют решить эту задачу на перспективу. То есть президент наш работает сегодня на опережение. И это, в общем-то, отдать должное, не каждый политический лидер способен сегодня работать таким образом.

Отдельно стоит остановиться на встрече Александра Лукашенко и Реджепа Эрдогана. Ни слова для прессы. Час беседы за закрытыми дверями и краткое сообщение о том, что ждут белорусского президента в ближайшее время на переговоры в Анкаре. Красноречиво.