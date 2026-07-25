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Мужская сборная Беларуси по хоккею на траве уступила России на Кубке сильнейших

25 июля 2026 12:29
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Мужская сборная Беларуси по хоккею на траве потерпела первое поражение на Кубке сильнейших спортсменов в Минске, сообщили в программе «СТВ-спорт». Наша команда в поединке третьего тура проиграла сборной России со счетом 3:8. Россияне досрочно вышли в финал, который состоится в воскресенье, 26 июля.

Белорусам для выхода в поединок за золото достаточно сыграть вничью со сборной Узбекистана. Этот поединок стартует в 17:30. У женщин сегодня, 25 июля, проходят полуфиналы – национальная сборная Беларуси сыграет с российской молодежкой, а отечественные хоккеистки до 21 года встретятся со сборной России. В рамках сегодняшней программы уже состоялся один матч. Мужская национальная команда России разгромила белорусскую молодежку со счетом 7:1.

# Спортивные соревнования # Хоккей

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