«Всё по плану». У Лукашенко спросили о режиме повышенной террористической опасности в Беларуси

Новости Беларуси. Александр Лукашенко предостерег об усилении давления по всему периметру СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Странам Содружества нужно быть готовыми к самым разнообразным провокациям. Об этом белорусский лидер заявил на саммите СНГ.
Тема безопасности, что называется, под прицелом. Международная повестка звенит вестями из Беларуси. Уже давно и не раз все точки расставил Президент. Но порой трактовки далеки от первоисточника. За ночь раскрутили конспирологические теории. Есть публичное поручение Президента провести мероприятия контртеррористического характера, а из этого сделали сенсацию. Тема белоруской безопасности кажется даже перетянула внимание от повестки самого саммита. Это интересует и лиц кремлевского пула.
У вас в республике введен режим контртеррористической операции. В связи с чем?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Введен в связи с обострением ситуации по периметру наших границ. Согласно документам, которые у нас на этот случай предусмотрены в союзе Беларуси и России. Это давно прописано. В связи с обострением введен режим такой повышенной террористической опасности. Поэтому мы начали процедуры с развертыванием союзной группировки войск, основу которой, как я уже сказал, составляет армия Беларуси, которая дополняется частями Российской Федерации. Все по плану.
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