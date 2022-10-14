«Всё по плану». У Лукашенко спросили о режиме повышенной террористической опасности в Беларуси

Новости Беларуси. Александр Лукашенко предостерег об усилении давления по всему периметру СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Странам Содружества нужно быть готовыми к самым разнообразным провокациям. Об этом белорусский лидер заявил на саммите СНГ.

Тема безопасности, что называется, под прицелом. Международная повестка звенит вестями из Беларуси. Уже давно и не раз все точки расставил Президент. Но порой трактовки далеки от первоисточника. За ночь раскрутили конспирологические теории. Есть публичное поручение Президента провести мероприятия контртеррористического характера, а из этого сделали сенсацию. Тема белоруской безопасности кажется даже перетянула внимание от повестки самого саммита. Это интересует и лиц кремлевского пула.

У вас в республике введен режим контртеррористической операции. В связи с чем?