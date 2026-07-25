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Ожившая картина над Китаем – фотографы запечатлели невероятный Млечный Путь

25 июля 2026 11:40
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О неземной красоте космического масштаба. На северо-западе Китая ночное небо превратилось в ожившую картину Ван Гога. После летнего дождя над уездом Хайюань раскинулся потрясающий Млечный Путь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

Ожившая картина над Китаем – фотографы запечатлели невероятный Млечный Путь-2

Воздух стал настолько прозрачным, что миллионы кружащихся звезд можно было увидеть невооруженным глазом. Местным фотографам понадобилось четыре часа, чтобы поймать в объективы это небесное зрелище. К слову, этот регион Китая давно называют «родиной звезд». Сюда ежегодно съезжаются тысячи романтиков и туристов со всего мира – просто для того, чтобы понаблюдать за этой невероятной небесной сказкой.

# Китай

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