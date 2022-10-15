Президент Беларуси: «Каждый день гибнут люди. Давайте остановим войну и договоримся»

О взаимоотношениях с президентом России, возможности применения ядерного оружия и формате участия Беларуси в конфликте в Украине 14 октября расспрашивал Александра Лукашенко журналист NBC, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Репортер старейшего американского канала в Астане записал 20-минутное интервью с нашим Президентом. Интересно, что большую часть разговора заняли вопросы, касающиеся руководителя России.
Комментируя растиражированные в СМИ факты о жестокости и массовых убийствах в ходе СВО, Александр Лукашенко подчеркнул: не стоит забывать о том, что идет и информационная война – обвинения звучат с обеих сторон.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо не разговаривать о том, как плохо (мы знаем, что плохо: война – это всегда плохо), а надо остановить войну и искать выход из создавшегося положения. Я недавно сказал о том, что мир занят сейчас проблемой, ищут ответ на вопрос «кто виноват?» Слушайте, потом разберемся, кто виноват. Каждый день гибнут люди. Давайте остановим войну и договоримся. А потом будем разбираться, кто прав, кто виноват. Наверное, это нормальная формула. И мы начали процесс переговоров, но он остановился. Зеленскому запретили вести переговоры. Кто? Догадайтесь с трех раз. Он не самостоятельный. А сегодня фейки забрасывать: где-то прав, не прав, обвинять друг друга – не тот путь. Тысячи людей каждый день гибнут, в том числе и гражданские, ни в чем не повинные. Это правда. Поэтому давайте остановим этот конфликт.
Александр Лукашенко расставил все точки над «i» в контртеррористической теме. Уже российские журналисты в кулуарах саммита СНГ спросили у нашего Президента о действиях Беларуси в связи обострением ситуации у западных границ. Глава государства ответил прямо. В качестве ответных мер Беларусь и Россия разворачивают совместную группировку войск.
Читайте также:
Лукашенко: мы участвуем в военной операции, имея в виду, что поддерживаем Россию всячески
Не выдохся ли Путин за время конфликта с Украиной? Лукашенко ответил западным журналистам
«Это конец планеты». Лукашенко объяснил, почему Россия не хочет применять ядерное оружие