Президент Беларуси: «Каждый день гибнут люди. Давайте остановим войну и договоримся»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо не разговаривать о том, как плохо (мы знаем, что плохо: война – это всегда плохо), а надо остановить войну и искать выход из создавшегося положения. Я недавно сказал о том, что мир занят сейчас проблемой, ищут ответ на вопрос «кто виноват?» Слушайте, потом разберемся, кто виноват. Каждый день гибнут люди. Давайте остановим войну и договоримся. А потом будем разбираться, кто прав, кто виноват. Наверное, это нормальная формула. И мы начали процесс переговоров, но он остановился. Зеленскому запретили вести переговоры. Кто? Догадайтесь с трех раз. Он не самостоятельный. А сегодня фейки забрасывать: где-то прав, не прав, обвинять друг друга – не тот путь. Тысячи людей каждый день гибнут, в том числе и гражданские, ни в чем не повинные. Это правда. Поэтому давайте остановим этот конфликт.