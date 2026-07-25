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Первое золото! Команда Беларуси победила на турнире «Хрустальная Роза»

25 июля 2026 12:27
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Первый комплект медалей разыгран на международном турнире по художественной гимнастике «Хрустальная Роза», сообщили в программе «СТВ-спорт».

В многоборье сильнейших определяли спортсменки в групповых упражнениях. Золотую награду завоевала национальная команда Беларуси. Наши грации лидировали после первого вида программы. 25 июля за композицию с обручами и булавами девушки получили 29,300 балла и тем самым упрочили свое преимущество.

Победный результат Полины Александровой, Софии Борисевич, Валерии Малькович, Анны Шакун, Кирьяны Шевцовой и Таисии Ерчак – 57,250 балла. Серебро завоевала команда Узбекистана, бронза у команды России. Впереди у гимнасток оставшиеся виды многоборья. Напомним, в турнире принимают участие около 230 граций из 16 стран.

# Спортивные соревнования # Художественная гимнастика

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