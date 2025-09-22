Новости по тегу #Реджеп Эрдоган

Эрдоган отметил, что не следил за вопросом в деталях, но в целом выразил пожелание благоприятного развития ситуации.
Журналист Хаскологлу описал жест Эрдогана Макрону в Тиране.
Владимир Мединский: «Задача прямых переговоров с украинской стороной – рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта».
«Я убежден, что Эрдоган будет бороться до последнего и он подавит эти протесты. И это будет, кстати, не первый случай в его политической карьере».
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