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Новости по тегу #Реджеп Эрдоган

Эрдоган высказался об идее создания союза Турции, РФ и КНР
22 сентября 2025 11:08

Эрдоган высказался об идее создания союза Турции, РФ и КНР

В Турции обратили внимание на жест Эрдогана Макрону в Албании
17 мая 2025 11:57

В Турции обратили внимание на жест Эрдогана Макрону в Албании

Переговоры будут? Что известно о первой за 3 года встрече России и Украины в Стамбуле
15 мая 2025 17:43

Переговоры будут? Что известно о первой за 3 года встрече России и Украины в Стамбуле

Савиных: во внутренних столкновениях в Турции победит Эрдоган
30 марта 2025 19:09

Савиных: во внутренних столкновениях в Турции победит Эрдоган

Эрдоган: мир ждут новые конфликты, если не остановить агрессию Израиля в секторе Газа
23 мая 2024 09:18

Эрдоган: мир ждут новые конфликты, если не остановить агрессию Израиля в секторе Газа

Власти Турции заявили о готовящемся госперевороте
15 мая 2024 13:45

Власти Турции заявили о готовящемся госперевороте

Турция приостанавливает участие в ДОВСЕ
05 апреля 2024 13:36

Турция приостанавливает участие в ДОВСЕ

Переводчик Зеленского не справился с переводом на встрече в Стамбуле
09 марта 2024 10:00

Переводчик Зеленского не справился с переводом на встрече в Стамбуле

В Анкаре в центре города произошёл взрыв перед зданием МВД
01 октября 2023 10:42

В Анкаре в центре города произошёл взрыв перед зданием МВД

В Турции стартовал второй тур президентских выборов
28 мая 2023 07:33

В Турции стартовал второй тур президентских выборов

Савиных о выборах: «Противостояние этих двух лидеров в полной мере не отражает настроение турецкого общества»
22 мая 2023 14:11

Савиных о выборах: «Противостояние этих двух лидеров в полной мере не отражает настроение турецкого общества»

В Турции завершается голосование на всеобщих выборах. Отмечена высокая явка
14 мая 2023 13:55

В Турции завершается голосование на всеобщих выборах. Отмечена высокая явка