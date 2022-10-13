Наталья Эйсмонт сообщила о встрече Президента Беларуси и председателя КНР

Настало время Азии. 13 октября Президент активно заявил о Беларуси на крупнейшем азиатском форуме. В Астане состоялся саммит СВМДА, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Незнакомый для белорусов международный форум – Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии – объединяет государства Азии, а это миллиарды людей. Беларусь в качестве наблюдателя в СВМДА с 2015 года. Здесь же наши стратегические друзья: Россия, Китай, среднеазиатские и партнеры дальней дуги. Поэтому такой саммит еще и возможность для переговоров в формате двусторонних встреч.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

На предмет обсуждения участия Беларуси в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Шанхайской организации сотрудничества и иных подобных организациях. И тех разговоров, которые по этому поводу звучат. Я хочу отметить несколько принципиальных моментов. Первое, в чем важность подобных мероприятий, в которых Президент принимает участие: на таких площадках имеется возможность проконтролировать на самом высоком уровне, как исполняются договоренности. К примеру, Китай. С заместителем председателя КНР Ван Цишанем сегодня у Президента состоялся предметный разговор, во время которого много чего удалось обсудить. Это и практические вопросы белорусско-китайских отношений, и будущая встреча Президента Беларуси и Председателя КНР.

Глава белорусского государства пожелал удачи руководству Китая на предстоящем ХХ Всекитайском съезде КПК. Обсудили и рабочий визит белорусской делегации в Китай. Также краткий разговор на полях саммита состоялся с эмиром Катара. Это опять же – контроль и ревизия реализуемых совместных проектов – в области, например, строительства и не только. Второе – краткие встречи, во время которых формируются планы двусторонних отношений. Они не являются в классическом понимании двусторонними встречами. Тем не менее во время этого общения лидеры определяют перспективу. Здесь как пример – встреча с премьер-министром Пакистана. Во время недавних переговоров в Самарканде были определены механизмы действий по развитию отношений: это и работа торгово-экономических комиссий, затем встреча министров иностранных дел в Исламабаде. После – визит Президента Беларуси в Пакистан. Однако в реализации планов произошло торможение. Тут же, понимая это, премьер-министр Пакистана предложил встретиться и кратко переговорить. И сегодня еще раз договорились – надо ускоряться. Все задуманное будет реализовано, и в ближайшее время кульминацией большой проделанной работы должен стать визит Президента в Пакистан.