Президент: нас предупредили об ударах по Беларуси, «мы сделаем так, что это будет Крымский мост – 2»

Евгений Пустовой, политический обозреватель: В Центре стратегического управления главнокомандующий для белорусов и всего мира заявил, что наша армия не собирается воевать ни с украинцами, ни с поляками, ни с литовцами. А вот защищаться готова. Но, похоже, в Киеве не услышали. Впрочем, не слышат Беларусь уже несколько лет. Ладно, когда войны хотят в дальних центрах принятия решений. Но ведь ядерные угрозы звучат из тех мест, куда запросто долетают белорусские «Полонезы».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нас предупредили о нанесении ударов по Беларуси с территории Украины. Как было заявлено: «Мы сделаем так, что это будет Крымский мост – 2». Мой ответ был прост: «Доведите президенту Украины и другим умалишенным, если там они еще есть, что Крымский мост им покажется цветочками, если только они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории». Это ваша функция, считайте это приказом для вас. Не дай бог кто-то из них посмеет дернуться в направлении Беларуси. Видите ли, Крымский мост вскружил голову некоторым, в том числе и военным. Думаю, надо остыть. Подробнее здесь.

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Лукашенко: Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся хоть к одному метру нашей территории