Абсолютный рекорд! Первый трехтысячник на перевозке зерна определился в Минской области

Абсолютный рекорд столичной области. На нынешней жатве определился первый водитель-трехтысячник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им стал Виталий Кишко из хозяйства «Кухчицы» Клецкого района. Совсем недавно его чествовали за две тысячи тонн, и вот – новый трудовой рубеж. К слову, лидерскую планку водитель держит уверенно. Подобный рекорд он ставил и 4 года назад.

Виталий Кишко, водитель сельхозпредприятия «Кухчицы»:

Был в области первым и в республике был первым. Так что это не важно, кто там что подумает, просто знаешь, что ты делаешь хорошо. Тяжелые погодные условия, так соответственно и поле тяжелое. Ну ничего, потихоньку набегают тысячи.

Клецкие «Кухчицы» традиционно диктуют темп всей уборочной в центральном регионе. Они прочно удерживают пальму первенства, первыми отправляя на элеваторы победные тонны зерна. Судя по настрою команды, останавливаться на достигнутом аграрии не собираются. Хлеборобы доказывают: они умеют брать от земли максимум, а боевой настрой команды гарантирует – это «золото» страды далеко не последнее.