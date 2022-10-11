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Президент Беларуси – президенту Таджикистана: «Вы сейчас у нас главный человек в СНГ. Мы это все признаём»

11 октября 2022 18:35
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Новости Беларуси. Беларусь и Таджикистан могут прирастать в торговле за счет выхода на рынки третьих стран. Об этом Александр Лукашенко заявил во время переговоров с Эмомали Рахмоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главу белорусского государства таджикский лидер приветствовал во Дворце Нации.  

Президент Беларуси – президенту Таджикистана: «Вы сейчас у нас главный человек в СНГ. Мы это все признаём»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Мы с вами не один десяток лет вместе работаем, мы уже «старейшины». Вы – дуайен, вы сейчас у нас главный человек в СНГ. Мы это все признаем. Ну и я там рядом с вами, поэтому от нас многое будет зависеть в развитии СНГ, наших постсоветских республик. Время сложное, но кризисы для того и существуют, чтобы, их используя, мы стали крепче. Мы к этому готовы. Уверен, что Таджикистан также.  

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# Международное сотрудничество # общество # Алена Сырова # Александр Лукашенко # Эмомали Рахмон # Фотофакт

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