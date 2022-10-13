Лукашенко: Беларусь – одна из постсоветских стран, которая добровольно отказалась от ядерного оружия. И что мы получили взамен?

Александр Лукашенко принял участие в крупном азиатском форуме и провел ряд двусторонних встреч в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Утром 13 октября Астана собрала на масштабный диалог участников и наблюдателей Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Статус наблюдателя с 2015 года носит и наша страна. Александр Лукашенко обозначил белорусские приоритеты в рамках объединения. Наша страна нацелена на конструктивное сотрудничество в вопросах укрепления евразийской безопасности, развитие торгово-экономических отношений, промышленной кооперации и углубление гуманитарных связей. Отдельно Президент Беларуси остановился на остром вопросе мировой безопасности и высказался о рисках разжигания Третьей мировой войны, призвав коллег вместе противостоять современным вызовам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

После развала Советского Союза так называемый коллективный Запад, опьяненный своей победой, потерял контроль, не справился с функциями глобального регулятора и гаранта стабильности. А расплачивается за все это весь мир. Беларусь была одной из стран на постсоветском пространстве, которые добровольно отказались от обладания ядерным оружием. И что мы получили взамен? Заверения вместо реальных международно-правовых гарантий, пустые, ничем не подкрепленные декларации вроде Будапештского меморандума, бесконечные попытки дестабилизировать ситуацию в спокойной трудолюбивой Беларуси. Читайте далее. За столом переговоров – наши давние и проверенные партнеры, в том числе Россия, Китай, Казахстан, Азербайджан, Арабские Эмираты, Турция, Пакистан. Тем для обсуждения у лидеров было более чем достаточно. Вопросы двусторонней повестки Александр Лукашенко обсудил с коллегами за рамками форума. Тет-а-тет Президент пообщался с лидером Турции Реджепом Эрдоганом.

Разговор проходил без лишних глаз и длился около часа. Сразу после вопросы взаимоотношений, график визитов и контактов Александр Лукашенко обсудил с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Третья встреча «один на один» состоялась с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Белорусский лидер выразил уверенность, что Азия сейчас в праве стать лидером мирового порядка.

График визита Президента в Казахстан насыщенный. Завтра, 14 октября, Александр Лукашенко примет участие в заседании Совета глав государств СНГ.