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Лукашенко: Беларусь – одна из постсоветских стран, которая добровольно отказалась от ядерного оружия. И что мы получили взамен?

13 октября 2022 10:46
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Александр Лукашенко принял участие в крупном азиатском форуме и провел ряд двусторонних встреч в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Утром 13 октября Астана собрала на масштабный диалог участников и наблюдателей Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Лукашенко: Беларусь – одна из постсоветских стран, которая добровольно отказалась от ядерного оружия. И что мы получили взамен?-1

Статус наблюдателя с 2015 года носит и наша страна. Александр Лукашенко обозначил белорусские приоритеты в рамках объединения. Наша страна нацелена на конструктивное сотрудничество в вопросах укрепления евразийской безопасности, развитие торгово-экономических отношений, промышленной кооперации и углубление гуманитарных связей.

Отдельно Президент Беларуси остановился на остром вопросе мировой безопасности и высказался о рисках разжигания Третьей мировой войны, призвав коллег вместе противостоять современным вызовам.

Лукашенко: Беларусь – одна из постсоветских стран, которая добровольно отказалась от ядерного оружия. И что мы получили взамен?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
После развала Советского Союза так называемый коллективный Запад, опьяненный своей победой, потерял контроль, не справился с функциями глобального регулятора и гаранта стабильности. А расплачивается за все это весь мир.

Беларусь была одной из стран на постсоветском пространстве, которые добровольно отказались от обладания ядерным оружием. И что мы получили взамен? Заверения вместо реальных международно-правовых гарантий, пустые, ничем не подкрепленные декларации вроде Будапештского меморандума, бесконечные попытки дестабилизировать ситуацию в спокойной трудолюбивой Беларуси. Читайте далее.

За столом переговоров – наши давние и проверенные партнеры, в том числе Россия, Китай, Казахстан, Азербайджан, Арабские Эмираты, Турция, Пакистан. Тем для обсуждения у лидеров было более чем достаточно. Вопросы двусторонней повестки Александр Лукашенко обсудил с коллегами за рамками форума. Тет-а-тет Президент пообщался с лидером Турции Реджепом Эрдоганом.

Лукашенко: Беларусь – одна из постсоветских стран, которая добровольно отказалась от ядерного оружия. И что мы получили взамен?-7

Лукашенко: Беларусь – одна из постсоветских стран, которая добровольно отказалась от ядерного оружия. И что мы получили взамен?-9

Разговор проходил без лишних глаз и длился около часа. Сразу после вопросы взаимоотношений, график визитов и контактов Александр Лукашенко обсудил с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Лукашенко: Беларусь – одна из постсоветских стран, которая добровольно отказалась от ядерного оружия. И что мы получили взамен?-12

Лукашенко: Беларусь – одна из постсоветских стран, которая добровольно отказалась от ядерного оружия. И что мы получили взамен?-14

Третья встреча «один на один» состоялась с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Белорусский лидер выразил уверенность, что Азия сейчас в праве стать лидером мирового порядка.

Лукашенко: Беларусь – одна из постсоветских стран, которая добровольно отказалась от ядерного оружия. И что мы получили взамен?-17

График визита Президента в Казахстан насыщенный. Завтра, 14 октября, Александр Лукашенко примет участие в заседании Совета глав государств СНГ.

Лукашенко: Беларусь – одна из постсоветских стран, которая добровольно отказалась от ядерного оружия. И что мы получили взамен?-20

Макей: мы не исключаем наше активное участие в организациях, которые представляют для нас интерес с точки зрения экономики. Подробнее здесь.

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко # Реджеп Эрдоган # Шахбаз Шариф # Касым-Жомарт Токаев # Фотофакт

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