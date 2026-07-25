Белорус пытался вывезти в Польшу крупную партию раритетных банкнот – ему грозит крупный штраф

Белорус пытался вывезти в Польшу крупную партию старинных банкнот. Однако криминальный транзит вовремя пресекли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Олеферчик, главный инспектор сектора по связям с общественностью Брестской таможни:

37-летний белорус следовал в Польшу через пункт пропуска «Брест» в качестве водителя рейсового автобуса. При устном опросе он заявил, что у него отсутствуют товары, подлежащие таможенному декларированию. Однако в результате осмотра его личных вещей таможенники обнаружили в рюкзаке картонную коробку, в которой находились 138 государственных кредитных билетов различных номиналов.

Экспертиза подтвердила: 136 изъятых банкнот признаны культурной ценностью. Купюры были напечатаны более века назад. Раритетную коллекцию оценили в 1600. За попытку незаконного вывоза ценностей водителю автобуса теперь грозит крупный штраф.