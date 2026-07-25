В венгерском Сегеде сегодня состоялись финальные заезды чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и молодежи до 23 лет, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Денис Ермоленко в категории до 23 лет в байдарке одиночке на олимпийской дистанции тысяча метров завоевал золото. Наш юниор Георгий Ворожун в этой же дисциплине стал серебряным призером. Максим Муравский в каноэ-одиночке на тысяче метров выиграл серебро. Юниорка Юлия Ходько в байдарке-одиночке на этой же дистанции финишировала второй. В байдарке-двойке Илья Филимонов и Игорь Якшин в молодежной категории завоевали серебряные награды, а Антон Абцешко и Никита Черемных в каноэ-двойке – бронзовые.

В заключительном финальном заезде утренней сессии Глеб Демин и Константин Рогов стали победителями и обладателями золотых наград. На данный момент в белорусской копилке 7 медалей – два золота, четыре серебра и бронза. Соревнования продолжаются. В эти минуты проходят полуфинальные заезды, в том числе и с участием отечественных спортсменов.