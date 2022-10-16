«Ребёнка всегда примут, поймут, обогреют». Вот как выглядят детские дома семейного типа

Новости Беларуси. В Беларуси большинство детей, попавших в приемные семьи или к опекунам, имеют родителей. От этого еще больнее. Да, государство пытается обеспечить максимально комфортную и полноценную жизнь таким детям, но родителей не заменит никто, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как вернуть потерянное детство? Юлия Мычка собрала истории тех, кто верит, что чужих детей не бывает.

Наталья Сергеева, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:

Мы не представляем день рождения без воздушных шариков. Мы всегда устраиваем такие мероприятия, чтобы дети понимали, что это семья. Это то, что должно быть в семье, чтобы это все они могли привнести в свою жизнь, рассказать это своим детям. Чтобы они этим постоянно пользовались. Вообще, это сближает.

Поменьше теста, побольше колбасы – вот простой рецепт самой вкусной домашней пиццы. Такую часто на праздники готовят в семье Натали и Андрея Сергеевых. В доме семейного типа профессиональные мама и папа сегодня воспитывают 7 детей. Наталья хоть и не является их биологической матерью, но всех, по ее словам, родила сердцем.

Наталья Сергеева:

В первую очередь это было огромное желание иметь ребенка. У нас, к сожалению, не было биологических детей, но очень хотелось, поэтому в 2006 году появилась наша Вика. Это был первый ребенок, мы ее удочерили, сегодня ей уже 17 лет. В 2015 году мы поняли, что ребенок уже подрос, и она всегда хотела, чтобы у нее были сестры и братья, и мы решили попробовать себя в качестве замещающих родителей, дать любовь, тепло, семью, защищенность, понятие, что ребенка всегда примут, поймут, обогреют.

Быт, уроки, домашние хлопоты, кружки. Жизнь этой семьи мало чем отличается от уклада обычной. Да, готовить Наталье приходится дольше и больше. Чтобы все успеть, мама встает в пять утра. В доме идеальная чистота, спрашиваем: кто помогает? У каждого из детей есть свои домашние обязанности, свои интересы и хобби. Дома семейного типа дают возможность каждому ребенку расти в тепле, любви и ласке, выстраивая модель здоровой и полноценной семьи. Чужих детей в Беларуси нет. В ответе за их судьбу теперь государство. И государственные дети одеты и обуты не хуже других.