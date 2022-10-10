Лукашенко заявил, что в Польше, Литве и Украине готовят боевиков для терактов в Беларуси

Новости Беларуси. Безопасность Беларуси – военная и внутренняя – по-прежнему тема №1. 10 октября во Дворце Независимости Президент провел запланированное совещание с военным руководством страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ситуация у рубежей нашей страны по-прежнему напряженная. НАТО и ряд стран Европы, не скрывая, рассматривают варианты возможной агрессии против нашей страны.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

В таких условиях остается одно – укреплять обороноспособность. Как? Уже давно все разработано, прописано и задокументировано. На случай угроз такого уровня задействуется региональная группировка войск. Костяк – наши Вооруженные Силы и некоторые формирования российской армии. Все прозрачно. Не раз такие оборонительные действия репетировали на учениях. Причем под прицелом теле- и фотокамер военных атташе из разных стран мира. 10 октября глава государства разрешил главную интригу прошедшего неформального саммита СНГ в Петербурге – о чем же Путин и Лукашенко так долго вели диалог. Читайте здесь.

Чтобы не повторились эти кадры, всему генералитету необходимо держать свои ведомства в тонусе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Последние события с Крымским мостом говорят о значительном повышении уровня террористической угрозы. Они готовы сейчас воевать со всеми. На этом фоне подготовка в Польше, Литве и Украине боевиков из числа белорусских радикалов для проведения диверсий, терактов и организации военного мятежа в нашей стране приобретает уровень непосредственной угрозы. Учитывая желание руководства Польши побряцать даже ядерным оружием, то это уже не угроза, это опасность обороноспособности нашей страны. Я поручил Минобороны и Комитету госбезопасности проработать возможный комплекс мер по контролю за ситуацией. Но еще раз предупреждаю вас: мы достойно ответим любому противнику. Мы к этому готовились не один десяток лет. Если надо будет, мы ответим. Не дай бог, конечно. При одном условии: если вы, разведка наша, и военные, и гражданские, Комитет госбезопасности что-то не упустит и не прозевает. Поэтому мы должны знать все, что происходит возле наших границ. Не нагнетая обстановку, хочу, чтобы вы понимали: если хочешь мира, нужно готовиться к войне. Сегодняшние посылы Президента старательно записывали не только генералы и журналисты, но и управленцы мирных ведомств. Акценты расставлены по ценовой политике. Рынок – так себе регулятор цены общественной стабильности. Будут созданы правила.