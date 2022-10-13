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Борьба с наркотрафиком, терроризмом и построение новой мировой системы. О чём Путин говорил на саммите в Астане?

13 октября 2022 17:09
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Настало время Азии. 13 октября Президент активно заявил о Беларуси на крупнейшем азиатском форуме. В Астане состоялся саммит СВМДА, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Незнакомый для белорусов международный форум – Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии – объединяет государства Азии, а это миллиарды людей.

Борьба с наркотрафиком, терроризмом и построение новой мировой системы. О чём Путин говорил на саммите в Астане?-1

Совместное фотографирование – это посыл миру. Участников этого фото даже широкоугольная телекамера не вмещает. Здесь с 13 октября представители 28 стран. Кувейт стал участником Совещания. Рядом с нашим Президентом – Эмомали Рахмон. Буквально вчера завершился официальный визит Первого в Таджикистан.

Борьба с наркотрафиком, терроризмом и построение новой мировой системы. О чём Путин говорил на саммите в Астане?-4

В повестке шестого саммита – новый каталог мер доверия в Азии, трансформация форума СВМДА в полноценную международную организацию. Амбициозные задачи озвучил президент Токаев. Казахстан председательствует на этой площадке. Глава государства продемонстрировал владение сразу двумя языками: русским и английским.

Борьба с наркотрафиком, терроризмом и построение новой мировой системы. О чём Путин говорил на саммите в Астане?-7

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:
Дамы и господа! Теперь мы переходим к пункту 2 повестки, утверждению повестки дня.

Но вот порой не хватает языка понимания. Президент Азербайджана высказался о последствиях Карабахского кризиса. Чтобы его устранить, понадобится 30 лет и 25 миллиардов долларов. Премьер Пакистана озабочен приграничным конфликтом с Индией – Кашмир. А президент Палестины высказался об оккупации Израилем. Действительно, больше такой диалоговой площадки без купюр у Азии нет. Впрочем, а где еще так смело о проблемах мира?

Борьба с наркотрафиком, терроризмом и построение новой мировой системы. О чём Путин говорил на саммите в Астане?-10

Владимир Путин, президент России:
Как и многие наши партнеры в Азии, считаем, что требуется запустить пересмотр принципов работы мировой финансовой системы, которая на протяжении десятилетий позволяла самопровозглашенному так называемому золотому миллиарду, замкнувшему на себе все потоки капитала и технологий, в значительной степени жить за чужой счет. В качестве первоочередного шага видим более активное использование национальных валют во взаимных расчетах. Крайне важно совместно с другими региональными форумами и организациями и далее активно работать над урегулированием возникающих в Азии кризисных ситуаций и конфликтов, укреплять сотрудничество наших государств по противодействию террористической угрозе, выявлению и нейтрализации экстремистских группировок, по блокированию их финансовой подпитки, по борьбе с наркотрафиком и по пресечению пропаганды радикальных идей.

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# Международная политика # Владимир Путин # Касым-Жомарт Токаев # Александр Лукашенко # Эмомали Рахмон # Ильхам Алиев # Шахбаз Шариф # Махмуд Аббас # Фотофакт

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