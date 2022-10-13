Борьба с наркотрафиком, терроризмом и построение новой мировой системы. О чём Путин говорил на саммите в Астане?

Настало время Азии. 13 октября Президент активно заявил о Беларуси на крупнейшем азиатском форуме. В Астане состоялся саммит СВМДА, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Незнакомый для белорусов международный форум – Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии – объединяет государства Азии, а это миллиарды людей.

Совместное фотографирование – это посыл миру. Участников этого фото даже широкоугольная телекамера не вмещает. Здесь с 13 октября представители 28 стран. Кувейт стал участником Совещания. Рядом с нашим Президентом – Эмомали Рахмон. Буквально вчера завершился официальный визит Первого в Таджикистан.

В повестке шестого саммита – новый каталог мер доверия в Азии, трансформация форума СВМДА в полноценную международную организацию. Амбициозные задачи озвучил президент Токаев. Казахстан председательствует на этой площадке. Глава государства продемонстрировал владение сразу двумя языками: русским и английским.

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:

Дамы и господа! Теперь мы переходим к пункту 2 повестки, утверждению повестки дня. Но вот порой не хватает языка понимания. Президент Азербайджана высказался о последствиях Карабахского кризиса. Чтобы его устранить, понадобится 30 лет и 25 миллиардов долларов. Премьер Пакистана озабочен приграничным конфликтом с Индией – Кашмир. А президент Палестины высказался об оккупации Израилем. Действительно, больше такой диалоговой площадки без купюр у Азии нет. Впрочем, а где еще так смело о проблемах мира?