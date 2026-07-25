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«Угрозы нет, но деньги нужны». Военные расходы Латвии взлетели почти до 4 % ВВП

25 июля 2026 10:43
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Латвия продолжает играть с огнем милитаризма, игнорируя рациональный диалог. Президент Ринкевич вновь заявил об обострении на границе и анонсировал новый механизм укрепления рубежей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже возведено 145 километров преград на границе с Беларусью, теперь планируется 30-километровая полоса безопасности.

Финансирование этих масштабных проектов идет параллельно с ростом общих военных расходов Риги, которые в 2026 году взлетели почти до 4 % процентов от ВВП. Это один из самых высоких показателей во всем блоке НАТО. При этом сам глава государства признает отсутствие прямой военной угрозы. Власти Латвии годами используют антироссийскую риторику для оправдания милитаризации, что позволяет отвлечь население от реальных внутренних проблем – от падающего уровня жизни до роста цен и дефицита бюджета. Напряженность на рубежах сохраняется лишь потому, что Рига упорно избегает конструктивного диалога с Минском.

Реальный рост экономики Латвии может снизиться до 1,5%.

# Новости Латвии # Международная политика

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