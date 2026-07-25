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Несладкие времена в мире детства – забастовка сотрудников остановила выпуск мармелада в Германии

25 июля 2026 11:31
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Мир детства оказался под угрозой, поскольку взрослые проблемы добрались и туда. На заводе по производству мармелада в виде фигурных медвежат в немецком Бонне царит весьма несладкая атмосфера – 450 сотрудников объявили 18-часовую предупредительную забастовку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они требуют значительного повышения зарплат. Профсоюз настаивает на 6-процентной прибавке, но работодатели дают в три раза меньше. Представители рабочих отметили, что такое предложение на фоне высокой инфляции едва покроет стоимость одного бака бензина. Вся кондитерская промышленность Германии, по признанию профсоюзов, находится в весьма напряженном положении. Растущие цены на энергию, сырье и логистику буквально съедают прибыль.

В Румынии десятки тысяч медиков вышли на общенациональную забастовку.

# Международная политика

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