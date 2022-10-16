Рахмон о Таджикистане: у нас богатая страна, запасы минеральных ресурсов больше, чем в таблице Менделеева

Возвращаемся в Астану, где прошел и саммит СНГ. Он собрал лидеров 9 стран-участниц, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На фото не хватает президента Молдовы, которая сослалась на занятость. Ну, в принципе, Майю Санду можно понять. В Кишеневе действительно сложности. А вот Украина давно заявила, что не хочет быть частью Содружества. Хотя официально СНГ не покинула. Несмотря на это, саммит состоялся, а в Содружестве 16 октября кроме геополитической составляющей в повестке и экономика. Во время таких переговоров крупных саммитов зачастую и принимаются ключевые бизнес-решения. На неделе в аэропорту Минск шутили. Из страны уехало правительство. Чартерный рейс отправился в азиатском направлении. Борт №1 из Беларуси встречали сразу в двух странах: Таджикистане и Казахстане.

«Нурсултан Назарбаев» встречает десятки лидеров и политиков из половины мира. По населению этих стран точно. Это рынок какой. «Нурсултан Назарбаев» – это название аэропорта. В Азии, как бы улицы не меняли свой мейкап на западные виды, традиции чтят, уважаемых людей не забывают. Так и в бизнесе – там не партнеры, там, если приняли в свое общество, значит – свой. Наш президент – свой. Поэтому и приглашают даже на внутриазиатские саммиты. Хотя большая Азия вырывается за экономические барьеры, искусственно нагроможденные Европой.

Поэтому для европейской Беларуси азиатский форум – формат. Здесь есть то, чего не хватает у организаций Старого Света – уважение. А поля саммита – прекрасная возможность засеять торгово-экономические отношения новыми контрактами. Президент использует каждую площадку по максимуму. В 2022 году в Казахстане ожидают ВВП почти 190 миллиардов долларов. Это больше чем экономики всей Центральной Азии. А огромный Китай, а богатый Катар, а серьезный игрок – Турция, а густонаселенный Пакистан – с главами всех этих делегаций наш президент встретился. Хотя Беларусь – европейская страна, но мы лишены старосветской надменности. И идем на рынки тех стран, где нас ждут.

Белорусская промышленность – это локомотив роста товарооборота. Но Средняя Азия ломает все стереотипы о регионе фруктов и трудовых мигрантов. Сейчас время Азии. А в Азии – время агропромышленных кластеров.

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Таджикской стороне было бы важно и интересно, чтобы по белорусским технологиям здесь на месте выпускалась качественная молочная продукция. В Таджикистане молочно-товарные комплексы по белорусскому методу, а в Казахстане – хлеб по белорусскому рецепту.

Наталья Шарипова, управляющая сетью магазинов:

Рядом есть магазины с казахстанским хлебом нашим. Если человек зашел и попробовал наш хлеб один раз белорусский, то он постоянно к нам приходит. Постоянно покупает только наш хлеб и хвалит его.

– То есть вы белорусский хлеб уже нашим называете?

– Я все называю нашим, потому что я здесь работаю и мне нравится продукция. У белорусского директората и дипломатов от зубов отскакивает слово «диверсификация». Теперь новые рекомендации президента. Два «к». Кооперация компетенции. Главное, чтобы на то была политическая воля у партнеров по интеграционным объедениям.