Парад, военная техника и салют: что нового готовят в Минске на День Независимости-2018: «Большой город»

Новости Беларуси. Рассказать все подробности и тонкости о репетициях парада ко Дню Независимости и проведении самого шествия мы пригласили в гости человека, который знает в буквальном смысле слова каждый шаг парадного шествия в Минске. В студии «Большого города» – начальник штаба – первый заместитель военного коменданта Минской военной комендатуры Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Как рота почётного караула репетирует выступление на параде 3 июля. Видеофакт

«Плац-концерт является «вишенкой на торте»: чем удивит рота почётного караула на параде в День Независимости?

Кто придумывает элементы выступлений роты почётного караула?

«Для подготовки плац-концерта необходимо не менее 6 месяцев»: как рота почётного караула готовит выступление

Без татуировок и с приятной славянской внешностью: как отбирают в роту почётного караула

«С утра до вечера не менее 6-7 часов, и в ночное время»: в каком режиме живут бойцы роты почётного караула перед парадом?

«Если станет плохо, он сможет кулаком разбить колбу». Репортаж СТВ с тренировки роты почётного караула в Уручье

Дисциплина, рост 175 см, стройность: как отбирали женщин-военнослужащих для парада в День Независимости-2018

«Не сдаются, в некоторых элементах даже превосходят наших солдат»: как женщины-военнослужащие готовятся к параду 3 июля?

«Стимулирует иногда даже повыше поднять ножку»: женщины-военнослужащие готовятся к параду 3 июля – как это повлияло на их коллег-мужчин

Почему в параде ко Дню Независимоти-2018 не будут участвовать территориальные войска?

Будут ли участвовать иностранные военнослужащие в параде 3 июля 2018 года в Минске?

«Планируется участие новых образцов вооружения»: какая техника пройдёт в параде 3 июля 2018 года?

«Это же техника – она не может сказать, когда ей плохо»: как готовятся к внештатным ситуациям во время парада 3 июля?

«Самая красивая будет 28 июня»: когда в Минске пройдут генеральные репетиции парада ко Дню Независимости-2018?

День Независимости Беларуси-2018: где смотреть салют?