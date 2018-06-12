Кто придумывает элементы выступлений роты почётного караула?

Новости Беларуси. В программе «Большой город» рассказали, как происходит разработка программы выступления роты почетного караула на параде ко Дню Независимости.

Ольга Юруть, СТВ:

Выбор элементов: Вы сами их придумываете?

Сергей Иванов, начальник штаба – первый заместитель военного коменданта Минской военной комендатуры Вооруженных Сил Республики Беларусь:

На самом деле плац-концерт мы проводим и тренируем довольно давно. Какие-то элементы берутся, начиная из истоков, какие-то элементы совершенствуются. Сами военнослужащие, которые проходят срочную военную службу, офицеры придумывают новые элементы, обсуждают, а мы их тренируем, находим – в какое место их поставить, действительно ли композиционно будет складываться весь плац-концерт. Также всегда следует

и можно, наверное, подсмотреть у подразделений Почетного караула других государств

– какие-то элементы, и привнести в нашу композицию.

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