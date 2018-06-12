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Как рота почётного караула репетирует выступление на параде 3 июля. Видеофакт

12 июня 2018 11:12
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Новости Беларуси. Рота почётного караула репетирует выступление на параде ко Дню Независимости-2018. Видео в программе «Большой город».

Репетировать новый плац-концерт к главному июльскому празднику курсанты роты почетного караула начинают еще за полгода. Первый месяц - индивидуальная подготовка. Далее отработка синхронности действий, до совершенства плац-концерт доводят уже на таких – предпраздничных прогонах.

Парад, военная техника и салют: что нового готовят в Минске на День Независимости-2018: «Большой город»

# День Независимости-2018 # общество # Сергей Иванов

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