Дисциплина, рост 175 см, стройность: как отбирали женщин-военнослужащих для парада в День Независимости-2018

Новости Беларуси. В этом году впервые в составе парадных расчетов пройдут женщины. Как происходил отбор, и как тренируется «слабый» пол – в программе «Большой город».

Сергей Иванов, начальник штаба – первый заместитель военного коменданта Минской военной комендатуры Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Не секрет, что в составе вводных парадных расчетов в нынешнем году пройдет расчет, состоящий из военнослужащих женщин. Существовали, конечно, определенные критерии для набора состава в парадный расчет. В первую очередь это должны быть дисциплинированные военнослужащие, ростом не менее 175 сантиметров, стройного телосложения.

А про внешность говорить не приходится – все наши девушки красивые, симпатичные.

И некрасивых у нас нет. Тем более что военная форма – она всегда украшает, как мужчин, так и женщин.

Парад, военная техника и салют: что нового готовят в Минске на День Независимости-2018: «Большой город»