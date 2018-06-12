«Плац-концерт является «вишенкой на торте»: чем удивит рота почётного караула на параде в День Независимости?

Новости Беларуси. Чем в этом году будет удивлять зрителей Рота почётного караула на параде ко Дню Независимости, рассказал в программе «Большой город» начальник штаба – первый заместитель военного коменданта Минской военной комендатуры Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Сергей Иванов, начальник штаба – первый заместитель военного коменданта Минской военной комендатуры Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Ежегодно зрители ожидают выступления роты почетного караула, которое завершает проведение парада в ознаменование Дня Независимости Республики Беларусь. Все, конечно, понимают, что плац-концерт является «вишенкой на торте» - и смакуется, и обсуждается очень детально. Это красиво, это хорошо. И в нынешнем году мы не можем подвести наших зрителей. Естественно,

мы готовим новое выступление под новую музыкальную композицию.

Тренируем новые элементы, которые будут выполняться военнослужащими роты почетного караула. Также спланировано выступление солистов. Следует учитывать, что всех секретов, естественно, я вам рассказать не могу. Но зрелище будет очень красивым.

«Всех секретов плац-концерта выдавать не будем» – военнослужащий роты почётного караула

Ольга Юруть, СТВ:

Как определяется количество участников, число коробок?

Сергей Иванов:

Количество участников состоит из количества парадных расчетов. Из года в год, чтобы не играть заезженную пластинку, мы стараемся готовить какие-то новые парадные расчеты, допускать к участию в параде новых людей. В нынешнем году у нас 18 парадных расчетов из состава Вооруженных Сил, а также других государственных органов, в которых предусмотрено прохождение военной службы, учащихся учреждений образования.

Состав детально анализируется, подгоняется под конкретное мероприятие.

То есть под время. Если бы мы захотели, мы могли бы спланировать и 40 парадных расчетов, но никто не отменяет и боевую подготовку воинских частей и подразделений, отрыв от несения боевого дежурства, несение службы в суточном наряде. Поэтому с целью минимизировать и сократить по времени, чтобы это было оптимально для зрителей, подбирается вот такой парадный расчет. То есть 18-20 парадных расчетов.

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