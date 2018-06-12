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Почему в параде ко Дню Независимоти-2018 не будут участвовать территориальные войска?

12 июня 2018 11:51
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Новости Беларуси. В 2017 году в параде ко Дню Независимости принимали участие войска территориальной обороны. Какие планы у военной комендатуры в этом году, рассказываем в программе «Большой город».

Сергей Иванов, начальник штаба – первый заместитель военного коменданта Минской военной комендатуры Вооруженных Сил Республики Беларусь:
В текущем году войска территориальной обороны принимать участие не будут. Во-первых, это связано с возможностью государства – это надо призвать военнообязанных, поставить их в строй, оторвать от работы. Во-вторых, у нас спланирован парад с участием военнослужащих женщин, а также парадный расчет будет у нас новый учащихся кадетских корпусов и лицеев.

Парад, военная техника и салют: что нового готовят в Минске на День Независимости-2018: «Большой город»

# День Независимости-2018 # общество # Сергей Иванов

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