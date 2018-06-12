«Для подготовки плац-концерта необходимо не менее 6 месяцев»: как рота почётного караула готовит выступление

Новости Беларуси. В программе «Большой город» начальник штаба – первый заместитель военного коменданта Минской военной комендатуры Вооруженных Сил Республики Беларусь поделился информацией, как военнослужащие роты почетного караула проводят тренировки к выступлениям.

Ольга Юруть, СТВ:

Сколько времени уходит на то, чтобы довести навык до автоматизма?

Сергей Иванов, начальник штаба – первый заместитель военного коменданта Минской военной комендатуры Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Следует учитывать, что, за исключением офицеров, военнослужащие роты почетного караула являются в первую очередь военнослужащими срочной военной службы. Поэтому, начиная с призыва на срочную военную службу, попадая в Минскую военную комендатуру,

с первого дня они начинают свои тренировки по строевой подготовке, по одиночной строевой подготовке.

И в последующем приступают к слаживанию. И тренировка плац-концерта и слаживание подразделения всего, которое будет участвовать в плац-концерте, начинается первых дней. Поэтому для подготовки плац-концерта необходимо не менее 6 месяцев, а лучше – больше.

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