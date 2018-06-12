Прямой эфир

«Для подготовки плац-концерта необходимо не менее 6 месяцев»: как рота почётного караула готовит выступление

12 июня 2018 11:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В программе «Большой город» начальник штаба – первый заместитель военного коменданта Минской военной комендатуры Вооруженных Сил Республики Беларусь поделился информацией, как военнослужащие роты почетного караула проводят тренировки к выступлениям.

Ольга Юруть, СТВ:
Сколько времени уходит на то, чтобы довести навык до автоматизма?

Сергей Иванов, начальник штаба – первый заместитель военного коменданта Минской военной комендатуры Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Следует учитывать, что, за исключением офицеров, военнослужащие роты почетного караула являются в первую очередь военнослужащими срочной военной службы. Поэтому, начиная с призыва на срочную военную службу, попадая в Минскую военную комендатуру,

с первого дня они начинают свои тренировки по строевой подготовке, по одиночной строевой подготовке.

И в последующем приступают к слаживанию. И тренировка плац-концерта и слаживание подразделения всего, которое будет участвовать в плац-концерте, начинается первых дней. Поэтому для подготовки плац-концерта необходимо не менее 6 месяцев, а лучше – больше.

Парад, военная техника и салют: что нового готовят в Минске на День Независимости-2018: «Большой город»

# День Независимости-2018 # общество # Сергей Иванов

Другие новости рубрики

Все новости
Кто придумывает элементы выступлений роты почётного караула?
12 июня 2018 11:19

Кто придумывает элементы выступлений роты почётного караула?

«Плац-концерт является «вишенкой на торте»: чем удивит рота почётного караула на параде в День Независимости?
12 июня 2018 11:17

«Плац-концерт является «вишенкой на торте»: чем удивит рота почётного караула на параде в День Независимости?

Как рота почётного караула репетирует выступление на параде 3 июля. Видеофакт
12 июня 2018 11:12

Как рота почётного караула репетирует выступление на параде 3 июля. Видеофакт