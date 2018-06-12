Василий Жарко: Задача была, чтобы каждый тест соответствовал учебной программе

Новости Беларуси. В Беларуси началось централизованное тестирование, заканчивается первое испытание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно, по белорусскому языку. На него зарегистрировалось свыше 25 тысяч человек. Всего абитуриентов ожидают тесты по 11 предметам. Финальный – по Всемирной истории. На обработку результатов уйдёт около 10 дней. Для тех, кто не явились в аудитории по уважительным причинам, запланированы резервные дни: 6, 8 и 10 июля.

Владислав Белоокий, абитуриент:

Хотелось бы набрать побольше баллов, чтобы поступить. Хотелось бы в Белорусский государственный экономический университет на логиста.

Кирилл Бусько, абитуриент:

Старался выспаться, чтобы знания были, силы были. Спокойно, чтобы сдать. Готовился я без малого месяца три. На различных сайтах проходил тесты, различные материалы брал по учебникам, конспектам.

Василий Жарко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Во всех аудиториях есть представитель государственной комиссии. 41 учебное заведение, где проводится тестирование. Задача была поставлена такая, чтобы действительно каждый тест соответствовал учебной программе средней школы. Оно, как доложили, выполнено. Результаты тестов – посмотрим.