Прямой эфир

Василий Жарко: Задача была, чтобы каждый тест соответствовал учебной программе

12 июня 2018 12:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси началось централизованное тестирование, заканчивается первое испытание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Жарко: Задача была, чтобы каждый тест соответствовал учебной программе-1

Традиционно, по белорусскому языку. На него зарегистрировалось свыше 25 тысяч человек. Всего абитуриентов ожидают тесты по 11 предметам. Финальный – по Всемирной истории. На обработку результатов уйдёт около 10 дней. Для тех, кто не явились в аудитории по уважительным причинам, запланированы резервные дни: 6, 8 и 10 июля.

Василий Жарко: Задача была, чтобы каждый тест соответствовал учебной программе-4

Владислав Белоокий, абитуриент:
Хотелось бы набрать побольше баллов, чтобы поступить. Хотелось бы в Белорусский государственный экономический университет на логиста.

Василий Жарко: Задача была, чтобы каждый тест соответствовал учебной программе-7

Кирилл Бусько, абитуриент:
Старался выспаться, чтобы знания были, силы были. Спокойно, чтобы сдать. Готовился я без малого месяца три. На различных сайтах проходил тесты, различные материалы брал по учебникам, конспектам.

Василий Жарко: Задача была, чтобы каждый тест соответствовал учебной программе-10

Василий Жарко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Во всех аудиториях есть представитель государственной комиссии. 41 учебное заведение, где проводится тестирование. Задача была поставлена такая, чтобы действительно каждый тест соответствовал учебной программе средней школы. Оно, как доложили, выполнено. Результаты тестов – посмотрим.

Василий Жарко: Задача была, чтобы каждый тест соответствовал учебной программе-13

12 июня стартовала приёмная кампания в первые классы школ и гимназий. В приоритете при зачислении – дети, чьи дома территориально относятся к учреждению образования, в которую подаются документы (подробнее здесь).

# Вступительная кампания # общество # Кирилл Бусько # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Самая красивая будет 28 июня»: когда в Минске пройдут генеральные репетиции парада ко Дню Независимости-2018?
12 июня 2018 12:00

«Самая красивая будет 28 июня»: когда в Минске пройдут генеральные репетиции парада ко Дню Независимости-2018?

«Это же техника – она не может сказать, когда ей плохо»: как готовятся к внештатным ситуациям во время парада 3 июля?
12 июня 2018 11:57

«Это же техника – она не может сказать, когда ей плохо»: как готовятся к внештатным ситуациям во время парада 3 июля?

«Планируется участие новых образцов вооружения»: какая техника пройдёт на параде 3 июля 2018 года?
12 июня 2018 11:55

«Планируется участие новых образцов вооружения»: какая техника пройдёт на параде 3 июля 2018 года?