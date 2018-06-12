«С утра до вечера не менее 6-7 часов, и в ночное время»: в каком режиме живут бойцы роты почётного караула перед парадом?

Новости Беларуси. Подготовка к параду – для военнослужащих особенное время. В каком режиме живут бойцы? «Большой город»

Сергей Иванов, начальник штаба – первый заместитель военного коменданта Минской военной комендатуры Вооруженных Сил Республики Беларусь:

На самом деле режим подготовки к параду начался у нас с марта текущего года. Режим тяжелый, потому что никто с нас не снимает мероприятия, в которых мы обязаны, должны участвовать, мероприятия, для которых мы предназначены. Вместе с тем привносится в боевую учебу элементы тренировки к параду. Это тренировка линейных, это тренировка сводного парадного расчета роты почетного караула и плац-концерта. Практически с утра до вечера не менее 6-7, а иногда даже и 8 часов военнослужащие тренируются, находятся в строю.

Также проводятся дополнительные ночные тренировки, в ночное время непосредственно на месте проведения плац-конерта на проспекте Машерова.

Мы, конечно, все это понимаем, поэтому пытаемся и создаем нормальные условия службы и быта для наших военнослужащих. И предоставляем нормальное время для отдыха. Потому что без отдыха не бывает нормальной работы, не добиться нормальной слаженности и красоты.

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