Прямой эфир

«Планируется участие новых образцов вооружения»: какая техника пройдёт на параде 3 июля 2018 года?

12 июня 2018 11:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Полным ходом ведется подготовка военнослужащих к проведению парада ко Дню Независимости Беларуси 3 июля. А есть ли отдельная подготовка военной техники, рассказываем в «Большой город».

Сергей Иванов, начальник штаба – первый заместитель военного коменданта Минской военной комендатуры Вооруженных Сил Республики Беларусь:
К нынешнему параду планируется привлечение более 270 единиц наземной техники - аппаратов механизированной колонны.

А также 24 парадных расчетов воздушного эшелона, который включает в себя 52 единицы самолетов, 38 единиц вертолетов.

И много-много техники у нас задействовано для обеспечения парада. Подготовка механизированной колонны проходит на аэродроме «Липки». Практически ежедневно. В начале недели начинается – в конце недели заканчивается. Планируется участие новых образцов вооружения военной специальной техники. Вы должны понимать, что все карты я не могу раскрывать. Думаю, кто очень сильно интересуется, они могут поучаствовать в ночных репетициях, на которых и увидят непосредственно на месте проведения. Также будут представлены новинки государственного промышленного военного комитета.

Парад, военная техника и салют: что нового готовят в Минске на День Независимости-2018: «Большой город»

# День Независимости-2018 # общество # Сергей Иванов

Другие новости рубрики

Все новости
Будут ли участвовать иностранные военнослужащие в параде 3 июля 2018 года в Минске?
12 июня 2018 11:53

Будут ли участвовать иностранные военнослужащие в параде 3 июля 2018 года в Минске?

Почему в параде ко Дню Независимоти-2018 не будут участвовать территориальные войска?
12 июня 2018 11:51

Почему в параде ко Дню Независимоти-2018 не будут участвовать территориальные войска?

«Стимулирует иногда даже повыше поднять ножку»: женщины-военнослужащие готовятся к параду 3 июля – как это повлияло на их коллег-мужчин
12 июня 2018 11:49

«Стимулирует иногда даже повыше поднять ножку»: женщины-военнослужащие готовятся к параду 3 июля – как это повлияло на их коллег-мужчин