«Планируется участие новых образцов вооружения»: какая техника пройдёт на параде 3 июля 2018 года?

Новости Беларуси. Полным ходом ведется подготовка военнослужащих к проведению парада ко Дню Независимости Беларуси 3 июля. А есть ли отдельная подготовка военной техники, рассказываем в «Большой город».

Сергей Иванов, начальник штаба – первый заместитель военного коменданта Минской военной комендатуры Вооруженных Сил Республики Беларусь:

К нынешнему параду планируется привлечение более 270 единиц наземной техники - аппаратов механизированной колонны.

А также 24 парадных расчетов воздушного эшелона, который включает в себя 52 единицы самолетов, 38 единиц вертолетов.

И много-много техники у нас задействовано для обеспечения парада. Подготовка механизированной колонны проходит на аэродроме «Липки». Практически ежедневно. В начале недели начинается – в конце недели заканчивается. Планируется участие новых образцов вооружения военной специальной техники. Вы должны понимать, что все карты я не могу раскрывать. Думаю, кто очень сильно интересуется, они могут поучаствовать в ночных репетициях, на которых и увидят непосредственно на месте проведения. Также будут представлены новинки государственного промышленного военного комитета.

Парад, военная техника и салют: что нового готовят в Минске на День Независимости-2018: «Большой город»