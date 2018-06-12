«Это же техника – она не может сказать, когда ей плохо»: как готовятся к внештатным ситуациям во время парада 3 июля?

Новости Беларуси. Если во время парада что-то пошло не так, как реагируют военнослужащие на внештатные ситуации, рассказали в программе «Большой город».

Сергей Иванов, начальник штаба – первый заместитель военного коменданта Минской военной комендатуры Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Создаются специальные группы, отряды, которые могут реагировать на любую внештатную ситуацию.

Проводятся их тренировки, также командно-штабные тренировки. Также предусмотрены в составе парадных расчетов запасные, которые готовы немедленно встать в строй. Потому что всякое может случиться, погода бывает разной. Они аналогично точно также готовятся вместе с основными военнослужащими.

Ольга Юруть, СТВ:

То есть параллельный состав участников роты почетного караула?

Сергей Иванов:

Есть, конечно. Без этого никак.

Всегда у нас на месте проведения парада предусмотрено наличие большого количества врачебно-сестринских бригад,

которые готовы немедленно оказать любую помощь. Всегда даже для техники предусмотрено наличие запасной техники – не менее двух единиц в каждый парадный расчет. Это же техника – она не может сказать, когда ей там плохо, когда – хорошо. Мы стараемся все это учитывать. И пока, исходя из моего личного опыта, никогда эксцессов не происходило.

Парад, военная техника и салют: что нового готовят в Минске на День Независимости-2018: «Большой город»