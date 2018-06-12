«Стимулирует иногда даже повыше поднять ножку»: женщины-военнослужащие готовятся к параду 3 июля – как это повлияло на их коллег-мужчин

Новости Беларуси. Гость программы «Большой город» первый заместитель военного коменданта Минской военной комендатуры, рассказал, как военнослужащие женщины побуждают к большему усердию мужчин в строевой подготовке.

Ольга Юруть, СТВ:

Откуда такая возникла идея – пустить женщин на такое мероприятие?

Сергей Иванов, начальник штаба – первый заместитель военного коменданта Минской военной комендатуры Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Это не то, что идея. Это практика прохождения службы в Вооруженных Силах. Она показывает, что на текущий момент военнослужащая женщина в воинских частях, организациях, учреждениях образования занимает очень большой процент. Это не говорит о том, что мужчины прекратили служить в армии. Но на самом деле, если они есть, то

почему бы нам не показать, чем можно гордиться.

Тем более, это красиво, это правильно. Мое личное субъективное мнение, что это правильно. И мы должны показать это.

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Ольга Юруть:

А как другие мужчины военнослужащие относятся к данному новшеству?

Сергей Иванов:

Мне кажется, что это определённо стимулирует, иногда даже повыше поднять ножку свою, пройти без ошибок, правильно сделать равнение.

Потому что в присутствии женщин, когда делают замечание мужчине, ему немного неудобно становится.

Стали немножко подсобраннее, лучше стали готовиться, и это видно.

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